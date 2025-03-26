Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 19,43 puanlık bir düşüş kaydeden endeks, 9.696,16 puan seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 61,6 milyar lira olarak gerçekleşirken, bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı finansal kiralama ve faktoring sektörü elde ederken, bankacılık sektörü en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler, piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine yol açıyor. Yurt içindeki veri gündemi sakin görünürken, yurt dışında ABD’de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takibi öne çıkıyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini belirtiyor.