Bu ayın öne çıkan temettü ödemelerinden biri, gıda perakende devi BİM A.Ş. (BIMAS)’tan gelecek. Şirket, 17 Eylül 2025’te hisse başına 3,4 TL temettü dağıtarak yatırımcılarını sevindirecek.

Eylül takviminin en yüksek tutarlı ödemesi ise petrol sektörünün lideri Tüpraş (TUPRS)’tan. Tüpraş, 30 Eylül 2025’te hisse başına 6,308 TL nakit temettü ödeyecek ve toplamda 12,15 milyar TL’lik bir dağıtım gerçekleştirecek.

Ayrıca Ayen Enerji, Adel Kalemcilik, PCILT, OFSYM ve GLYHO gibi farklı sektörlerden birçok şirket de ay boyunca temettü ödemesi yapacak. Böylece yatırımcılar, portföylerinde çeşitlendirme yaparak pasif gelirlerini artırma fırsatı bulacak.

Eylül 2025 Nakit Temettü Takvimi – Öne Çıkanlar

  • BİM A.Ş. (BIMAS) – 17 Eylül – Hisse başına 3,4 TL

  • Ayen Enerji (AYEN) – 22 Eylül – Hisse başına 0,212 TL

  • Adel Kalemcilik (ADEL) – 26 Eylül – Hisse başına 0,491 TL

  • Tüpraş (TUPRS) – 30 Eylül – Hisse başına 6,308 TL

  • PCILT, OFSYM, GLYHO, ZRGYO, ALFAS, LKMNH – 30 Eylül – Çeşitli tutarlarda ödeme

Eylül ayı boyunca yapılacak bu ödemeler, yatırımcılar için hem düzenli gelir hem de piyasanın şirketlere duyduğu güvenin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Hisse Nakit Temettü Nakit Temettü HBVH TRY Nakit Temettü Tarihi
BIMAS 2.040.000.000,00 3,4 17.09.2025
AYEN 58.799.724,75 0,212 22.09.2025
ALKLC 776.038,95 0,007 22.09.2025
ESCAR 51.000.000,00 0,102 22.09.2025
MACKO 46.750.000,00 0,468 24.09.2025
DESA 30.000.000,00 0,061 25.09.2025
ADEL 127.521.961,88 0,491 26.09.2025
PCILT 86.168.333,33 0,718 30.09.2025
OFSYM 51.950.537,32 0,355 30.09.2025
GLYHO 106.250.000,00 0,054 30.09.2025
TUPRS 12.154.997.350,42 6,308 30.09.2025
ZRGYO 286.602.293,80 0,061 30.09.2025
ALFAS 52.565.217,39 0,138 30.09.2025
LKMNH 38.250.000,00 0,177 30.09.2025