Bu ayın öne çıkan temettü ödemelerinden biri, gıda perakende devi BİM A.Ş. (BIMAS)’tan gelecek. Şirket, 17 Eylül 2025’te hisse başına 3,4 TL temettü dağıtarak yatırımcılarını sevindirecek.

Eylül takviminin en yüksek tutarlı ödemesi ise petrol sektörünün lideri Tüpraş (TUPRS)’tan. Tüpraş, 30 Eylül 2025’te hisse başına 6,308 TL nakit temettü ödeyecek ve toplamda 12,15 milyar TL’lik bir dağıtım gerçekleştirecek.

Ayrıca Ayen Enerji, Adel Kalemcilik, PCILT, OFSYM ve GLYHO gibi farklı sektörlerden birçok şirket de ay boyunca temettü ödemesi yapacak. Böylece yatırımcılar, portföylerinde çeşitlendirme yaparak pasif gelirlerini artırma fırsatı bulacak.

Eylül 2025 Nakit Temettü Takvimi – Öne Çıkanlar

BİM A.Ş. (BIMAS) – 17 Eylül – Hisse başına 3,4 TL

Ayen Enerji (AYEN) – 22 Eylül – Hisse başına 0,212 TL

Adel Kalemcilik (ADEL) – 26 Eylül – Hisse başına 0,491 TL

Tüpraş (TUPRS) – 30 Eylül – Hisse başına 6,308 TL

PCILT, OFSYM, GLYHO, ZRGYO, ALFAS, LKMNH – 30 Eylül – Çeşitli tutarlarda ödeme

Eylül ayı boyunca yapılacak bu ödemeler, yatırımcılar için hem düzenli gelir hem de piyasanın şirketlere duyduğu güvenin göstergesi olarak öne çıkıyor.