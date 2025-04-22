AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

AG Anadolu Grubu Holding, hisse başına brüt ve net 5,1327426 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Temettü hakkı 28 Mayıs 2025'te doğacak, ödemeler ise 30 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC)

Efor Çay, yatırımcılarına pay başına brüt 0,1377410 TL, net 0,1170798 TL temettü verecek. Hak kullanım tarihi 15 Ağustos 2025, ödeme tarihi ise 19 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)

Kocaer Çelik, genel kurulda alınan kararla pay başına brüt 0,0861 TL, net 0,0732 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 2 Temmuz 2025, ödeme tarihi 4 Temmuz 2025 olacak.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

Kontrolmatik Teknoloji, hisse başına brüt 0,0307692 TL, net 0,0261538 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. Temettü hakkı 8 Temmuz 2025’te doğacak, ödemeler ise 10 Temmuz 2025’te yapılacak.

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)

Kuzey Boru, pay başına brüt 1,2889239 TL, net 1,0955853 TL temettü ödemesi için genel kurul onayına sunulan teklifi yatırımcılarla paylaştı. Hak kullanım tarihi 24 Haziran 2025, ödeme tarihi ise 26 Haziran 2025 olarak planlandı.

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Şekerbank, pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0425000 TL temettü dağıtma kararı aldı. Ancak hak kullanım ve ödeme tarihlerine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

Temettü duyuruları, yatırımcılara şirketlerin kârlılık performansı hakkında önemli sinyaller verirken, nakit akışı sağlayacak olması açısından da dikkat çekiyor.