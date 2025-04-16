Temettü Dağıtacak Şirketler

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Yatırımcısına nakit temettü sunacak olan Migros, hisse başına brüt 6,9040 TL, net 5,8684 TL ödeme gerçekleştirecek.

Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs

Ödeme Tarihi: 30 Mayıs

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)

Genel kurul onayına sunulan teklife göre hisse başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması planlanıyor.

Avrupakent GYO (AVPGY)

Toplamda net 4,9375 TL temettü dağıtacak şirket, bu ödemeyi 3 taksitte yapacak.

• 1. Taksit: Net 1,5 TL – Hak Kullanım: 25 Nisan / Ödeme: 29 Nisan

• 2. ve 3. taksit: Temmuz ve Ekim aylarında gerçekleşecek

İşbir Holding (ISBIR)

Hisse başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklayan şirketin ödeme tarihi henüz netleşmedi.

Tapdi Oksijen (TNZTP)

Şirket, temettüsünü %83,06711 oranında bedelsiz pay biçiminde dağıtmayı planlıyor. Karar genel kurul onayına sunulacak.

İşbir Sentetik (ISSEN)

Hisse başına brüt 0,090 TL, net 0,0765 TL temettü açıklayan şirket, ödeme için 15 Ağustos'u işaret ediyor.

Ödeme Tarihi: 19 Ağustos

Turcas Petrol (TRCAS)

Genel kurulun onayına sunulacak teklifte, brüt 0,7825 TL, net 0,6651 TL temettü planlanıyor.

Hak Kullanım Tarihi: 30 Haziran

Ödeme Tarihi: 2 Temmuz

Jantsa (JANTS)

Yatırımcısına brüt 0,0307 TL, net 0,0261 TL ödeme yapacak.

Hak Kullanım: 6 Mayıs

Ödeme: 8 Mayıs

Gündoğdu Gıda (GUNDG)

Toplamda brüt 0,1538 TL, net 0,1308 TL temettü dağıtacak olan şirket, bu ödemeyi 3 taksitte gerçekleştirmeyi planlıyor.

Genel kurul onayı bekleniyor.