Geri Alım İşlemleri Yoğunlaştı

Geri alım programlarını sürdüren şirketlerden bazıları milyonlarca adet payı portföylerine geri kazandırdı:

SASA : 20 milyon adet payı 3,78 – 3,82 TL aralığında geri aldı.

ENERY : 5,2 milyon adedin üzerinde payı 4,13 – 4,28 TL’den geri aldı.

FRIGO : 629 bin adet, ASGYO ise 348 bin adet payı geri aldı.

DMRGD, geri alınan 10 milyon adet payı 19,00 TL fiyattan satarak 56,7 milyon TL kazanç elde etti.

Yönetici ve Ortaklardan Dikkat Çeken Satışlar

Şirket yöneticileri ve ana ortaklar tarafından yapılan satışlar arasında öne çıkanlar şunlar oldu:

EDATA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sungur , 4,83 TL'ye kadar çıkan fiyattan 4,8 milyon adedin üzerinde pay sattı. Şirket sermayesindeki payı %42,77’ye geriledi.

TDGYO ’da, Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin Şengüler 272.000 adet, Gülşah Yiğidoğlu ise 800.000 adet pay sattı.

TUREX’te Nazif Ersan, 16 milyon adet payı 46,90 TL’den elden çıkardı.

Stratejik Pay Alımları ve Devirler

TUKAŞ ’ta büyük bir devir yaşandı. Cengiz Okullu elindeki 26.111.952 adet payı devretti, böylece şirket sermayesindeki payı sıfırlandı. Bu payları aynı fiyattan ( 2,60 TL ) Cem Okullu devralarak %6,45 pay sahibi oldu.

KONTR ’da 26 milyon adet pay, KMT Teknoloji tarafından borsa dışından bir finansal kuruluşa devredildi.

GOKNR’da Turkey Juice Company, 345 bin adet pay satışıyla sermayedeki payını %21,93’e çekti.

Bireysel ve Kurumsal Alımlar

TRGYO ’da Mehmet Torun , 59,50 TL fiyattan 10.000 adet pay aldı, şirket sermayesindeki payı %39,36’ya yükseldi.

MOGAN ’da Güriş Holding , 50.000 adet pay alımı ile %10,99 pay oranına ulaştı.

MERIT ve NTHOL’da Orlando Kalumenos’un alımlarıyla, her iki şirketteki pay oranları sırasıyla %0,05 ve %0,02’ye yükseldi.

Küçük Hacimli İşlemler de Kayıtlara Girdi

Bazı şirketlerde ise az sayıda payla yapılan işlemler dikkat çekti. Örneğin, YBTAS’ta Votorantim Çimento sadece 30 adet pay satışı bildirdi.

Borsa İstanbul’daki bu hareketlilik, yatırımcıların ve şirketlerin stratejik kararlarının piyasaya nasıl yansıdığını gösteriyor. Geri alım programlarının sürmesi, bazı şirketlerin hisse fiyatlarını destekleme politikasını kararlılıkla yürüttüğüne işaret ediyor.