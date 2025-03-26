Pay Piyasası İşlem ve Takas Takvimi

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde pay piyasasında işlem gerçekleşmeyecek. Takas süreçleri ise şu şekilde işleyecek:

27 Mart’ta yapılan işlemlerin takası, 2 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.

28 Mart’ta gerçekleşen işlemlerin takası ise 3 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Vadeli İşlemler Piyasası (VİOP) Takas Takvimi

Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında da 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde işlem yapılmayacak. Bununla birlikte, 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde takas ve fiziksel teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

28 Mart tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziksel teslimat işlemleri, 3 Nisan Perşembe günü tamamlanacak.

Yatırımcıların, Borsa İstanbul’un işlem takvimini göz önünde bulundurarak pozisyonlarını düzenlemeleri ve takas sürelerini dikkate alarak hareket etmeleri önem arz ediyor.