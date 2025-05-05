Öne Çıkan Gelişmeler:
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AVPGY: Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 22.960.843 adet C grubu hissesini Gökhan, Serhan ve Oğuzhan Çetinsaya’ya devretti.
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TUREX: Atilla Ersan, şirketten 3 milyon adet hisseyi 42,60 TL fiyatla satarak, şirket sermayesindeki payını %13,58’e düşürdü.
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VERUS & INVES: INVES, 244,90 – 250,00 TL aralığında 25.750 adet VERUS hissesi alarak şirketteki pay oranını %63,87’ye yükseltti.
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GOKNR: Esterad, Borsa’da işlem görmeyen 2.312.729 adet hisseyi Ahmad Nasser Y Alswaidan’a Borsa dışında devretti.
Pay Geri Alımında Öne Çıkanlar:
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SASA: 12 milyon adet pay 4,16 – 4,23 TL aralığında geri alındı.
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ENERY: 3.358.153 adet pay 4,06 – 4,29 TL aralığında geri alındı.
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BALSU: 1.087.522 adet pay 16,06 – 16,86 TL aralığında alındı.
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ASGYO: 372.000 adet pay 10,07 – 10,15 TL fiyat aralığında geri alındı.
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BAHKM: 155.000 adet pay 40,92 – 42,25 TL aralığında toplandı.
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TERA: 451.718 adet pay 114,98 TL fiyatla geri alındı.
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JANTS, PCILT, MAKIM, HRKET, INVES, GRTHO, TCKRC, SANFM, LKMNH, BOBET: Bu şirketler de çeşitli miktar ve fiyat aralıklarında pay geri alımlarına devam etti.
Güncel işlemler, yatırımcılar açısından şirketlerin piyasa değerine yönelik stratejik adımlarının ve yatırımcı güveninin göstergesi olarak değerlendiriliyor.