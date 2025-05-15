Geri Alım Programları Hız Kesmiyor

Şirketler, hisse fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı yatırımcı güvenini artırmak ve piyasa değerlerini desteklemek adına geri alım programlarına devam ediyor. Bu kapsamda:

AHGAZ , 245.000 adet hisseyi 22,24 – 22,50 TL fiyat aralığında geri aldı. Borsa İstanbul’da Temettü Bayramı: 24 Şirket Temettü Dağıtacağını Açıkladı!

AKFYE , 20.000 adet hisseyi 16,74 – 16,95 TL’den portföyüne kattı.

ATATP , 121.000 adet hisseyi 82,45 – 83,00 TL fiyat aralığında topladı.

ASGYO , 336.162 adet hisseyi 10,51 – 10,70 TL bandından geri aldı.

ENERY , en yüksek hacimli geri alımı gerçekleştirdi; 2.249.029 adet hisseyi 4,36 – 4,39 TL aralığında bünyesine kattı.

MHRGY, 735.018 adet hisseyi 4,82 – 5,02 TL fiyat aralığında geri aldı.

Bunlara ek olarak FRIGO, DAGHL, GUBRF, INVES, LKMNH, PCILT, SANFM, TCKRC gibi şirketler de belirli miktarlarda geri alım yaptı.

Ortak Satış ve Alımları Dikkat Çekti

Bazı büyük hissedarlar tarafından yapılan satış işlemleri öne çıktı. BMSTL hissedarlarından Ali Zontur, 2.269.258 adet hisseyi 46,56 – 46,80 TL aralığında satarak şirketteki payını %25,07 seviyesine çekti. DERHL'de Atlas Portföy, 110.000 adet hisse satışının ardından %4,99 seviyesine indi. DOBUR ve LINK hisselerinde ise Re-Pie Portföy’ün satışları sonrası şirketlerdeki payı sıfırlandı.

Stratejik Alımlar da Gerçekleşti

Bazı önemli yatırımcıların gerçekleştirdiği alımlar ise şirketlere olan uzun vadeli güvenin bir göstergesi olarak yorumlandı. Örneğin, GLYHO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 250.000 adet hisse alarak şirketteki payını %35,50’ye çıkardı. ARSAN'da Alişan Arıkan, alım yaparak payını %10,56’ya yükseltti. PAGYO'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 20.000 adet hisseyle %12,30’luk paya ulaştı.

SASA’da Dikkat Çeken İşlem

SASA hisselerinde ise hem satış hem de türev işlemlere ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Erdemoğlu Global Gayrimenkul, 1.200.000 adet SASA hissesini Erdemoğlu Holding’e 3,71 TL fiyattan devretti. Ayrıca uluslararası bir finans kuruluşunun da SASA hisseleriyle ilgili türev işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.

YBTAS’ta Düşüş

Votorantim Çimento, YBTAS hisselerinde yalnızca 5 adet pay satışı gerçekleştirse de bu işlemle şirket sermayesindeki payı %82,79’a geriledi.