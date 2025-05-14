AHGAZ, geri alım programı çerçevesinde 325.000 adet hissesini 28,22 – 22,92 TL aralığından geri aldı. Şirket aynı gün içinde elinde bulunan 26 milyon adet hisseyi 20,60 TL fiyattan satarak 231,3 milyon TL gelir elde etti.

ADESE hisselerinde ise Bank of America Corporation tarafından 2,67 – 2,74 TL aralığında 17,19 milyon adet alış ve 24,55 milyon adet satış gerçekleştirildi. Bu işlemler sonrası bankanın ADESE’deki payı %4,30’a geriledi.

BMSTL tarafında şirket yöneticilerinden önemli satışlar gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur, 4.150.000 adet hisseyi 46,60 – 46,72 TL aralığında elden çıkarırken, şirket sermayesindeki payı %25,07’ye düştü. Aynı şekilde Ali Zontur da 1.880.742 adet hisse satarak payını %26,59’a çekti.

CEMAS’ta Turgut Işık Vakfı 2.379.000 adet hisseyi 8,15 TL’den alarak sermaye içerisindeki payını %0,33’e yükseltti.

MOGAN’da Güriş Holding’in 100.000 adet hisseyi 8,53 TL fiyattan almasıyla şirketteki payı %0,02’ye ulaştı.

YBTAS’ta ise Votorantim Çimento 25 adet hisseyi 125.385 TL fiyattan satarak şirketteki payını %82,80’e düşürdü.

Bunun dışında geri alım programları kapsamında birçok şirketin işlem gerçekleştirdiği gözlemlendi:

AKFYE : 250.000 adet (17,07 – 17,13 TL)

AKFGY : 400.000 adet (2,17 – 2,18 TL)

ATATP : 98.530 adet (80,89 TL)

BAHKM : 50.000 adet (43,06 – 44,31 TL)

BOBET : 429.219 adet (25,26 TL)

ENERY : 1.777.275 adet (4,34 – 4,37 TL)

FRIGO : 50.000 adet (6,73 – 6,79 TL)

GLYHO : 500.000 adet (7,65 – 7,85 TL)

INVES : 10.000 adet (208,00 – 212,50 TL)

KAYSE : 240.000 adet (18,88 TL)

LKMNH : 49.652 adet (17,05 – 17,18 TL)

MHRGY : 114.502 adet (4,70 – 4,77 TL)

MERCN : 52.200 adet (19,08 TL)

NTHOL : 160.932 adet (38,52 – 39,00 TL)

PCILT : 20.000 adet (12,60 TL)

SANFM : 10.000 adet (26,36 TL)

SEGMN : 100.000 adet (23,86 – 24,00 TL)

TCKRC: 16.291 adet (37,19 TL)

Ayrıca SAMAT’ta, Raşit Kuru’ya ait 1.500.000 adet A grubu pay, Salacak Yatırım’a virmanlandı.

Sermaye piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği pay alım-satım işlemleri, şirketlerin iç dinamikleri ve piyasa beklentileri hakkında ipuçları sunmaya devam ediyor.