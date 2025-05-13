Geri Alımda Hareketlilik Devam Ediyor

Hisse geri alım programı kapsamında birçok şirket, pay piyasasında aktif rol oynamaya devam etti:

AHGAZ , 375.000 adet payı 21,86 – 22,00 TL aralığında geri aldı.

AKFYE , 1.057.288 adet payı 17,21 – 17,60 TL aralığında portföyüne kattı.

ASGYO , 287.500 adet payı 10,33 – 10,45 TL arasında geri aldı.

BAHKM , 25.000 adet payı 43,40 – 43,50 TL seviyesinden bünyesine kattı. Borsa İstanbul Ekonomik ve Politik Gelişmelere Nasıl Tepki Verdi?

CEMZY , 200.000 adet payı 16,38 – 16,78 TL aralığında topladı.

ENERY , en yüksek geri alımı gerçekleştiren şirketlerden biri oldu; 2.300.000 adet payı 4,23 – 4,30 TL aralığında geri aldı.

FRIGO , 148.938 adet payı 6,93 – 6,99 TL fiyat aralığında geri aldı.

INVES , 10.000 adet payı 209,90 – 214,00 TL bandında geri aldı.

LKMNH , 52.500 adet payı 17,00 – 17,12 TL aralığında satın aldı.

MACKO , 50.000 adet payı 40,84 – 41,00 TL arasında geri aldı.

MHRGY , 325.000 adet payı 4,69 – 4,71 TL’den aldı.

PCILT , 20.000 adet payı 12,47 TL’den geri aldı.

SANFM , 10.000 adet payı 29,59 TL’den bünyesine kattı.

TCKRC, 40.000 adet payı 37,67 TL’den geri aldı.

Pay Artışı ve Satış İşlemleri Dikkat Çekti

Bazı yatırımcı ve kurumlar, şirketlerdeki pay oranlarını artırdı:

AVGYO hisselerinde Metro Portföy, 135.000 adet alım yaptı. Fiyat aralığı 8,87 – 9,01 TL olurken, şirket sermayesindeki payı %1,20’ye yükseldi.

MOGAN hisselerinde Ortan Menkul’ün yaptığı 50.000 adetlik alım sonrasında pay oranı %10,99’a ulaştı.

SANEL hisselerinde Ali Yıldırım 45.970 adet hisse alarak pay oranını %0,25’e çıkardı.

Buna karşın YBTAS hisselerinde Votorantim Çimento 30 adet hisse satarak pay oranını %82,82’ye düşürdü.

Finansal Raporlar İçin Ek Süre Verildi

Öte yandan, bazı şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamak için talep ettikleri ek süre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu şirketler arasında MERKO, SANFM, BTCIM, AYDEM, KOZAA, IPEKE, KLRHO, PCILT, CUSAN, GUBRF, SANEL, ENTRA, TMSN, IZINV, ATEKS, ANELE, BRLSM, ULUSE, TNZTP, IEYHO, ETILR ve DAGHL yer aldı.