ARÇELİK (ARCLK), 367 gün vadeli 1 milyar TL tutarında tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.

AYGAZ, Gebze OSB’deki üretim tesisini 2025-2026 yıllarında kademeli olarak Toprakkale’ye taşıyacağını açıkladı.

ALARKO (ALARK), bağlı ortaklığı Altek Alarko’nun enerji depolama sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kuracağını bildirdi.

ATA GYO (ATATP), 2.500.000 adet pay için 100 milyon TL kaynak ayrılarak pay geri alım programını başlattı.

AKYHO, kayıtlı sermaye tavanını 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye çıkarma başvurusunun SPK tarafından onaylandığını duyurdu.

Yasak ve Cezalar:

BEGYO ve TUREX payları için, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 13 Haziran'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

Çimentaş (CMBTN) ise Rekabet Kurumu’ndan 19,1 milyon TL tutarında idari para cezası aldı.

Çimentaş (CMENT) hakkında ise herhangi bir ceza uygulanmadı.

İhale ve Sözleşmeler:

EKOS, İstanbul ve Toroslar elektrik dağıtım bölgeleriyle toplam 207,8 milyon TL’lik sözleşme imzaladı.

EUPWR’ın iştiraki Peak PK, TEİAŞ ihalesini 239,2 milyon TL’ye kazandı.

GLR Makina (GLRMK), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 14,1 milyar TL’lik ihaleyi aldı.

GEN İlaç (GENIL) Babaeski GES Projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı aldığını açıkladı.

ONCSM, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 11 milyon TL'lik kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti sözleşmesi imzaladı.

OFSYM ve YATAŞ, güneş enerjisi yatırımlarında ilerleme sağladı.

Yurt Dışı ve Genişleme Hamleleri:

KGYO, Çekya’da 174.000 m² arsa üzerinde geliştirilecek proje için gelir paylaşım sözleşmesi imzaladı. Projede şirketin payı %72,5 olacak, hedef ciro 140 milyon Euro.

MAVI, ABD'de Mavi US Retail unvanlı yeni bir şirket kurduğunu duyurdu.

LINK, Gazi Üniversitesi Teknoparkı’nda onaylanan 18,5 milyon TL bütçeli Akıllı Enerji Yönetimi Sistemi projesiyle öne çıktı.

Sermaye ve Finansman İşlemleri:

VAKIFBANK, 472 milyon USD ve 487 milyon Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

YAPI KREDİ (YKBNK), yurt dışında toplam 112 milyon USD tutarında üç ayrı vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

QNB Finansbank (QNBTR) ise 30 milyon USD’lik tahvil ihracının yanı sıra, sermayesini %64,18 oranında bedelsiz artırmak için SPK’ya başvuruda bulundu.

📢 Sermaye Hareketleri:

DARDANEL (DARDL), %300 oranında bedelli sermaye artırımıyla 586,1 milyon TL'den 2,3 milyar TL’ye çıktı.

BİM (BIMAS) ise sermaye azaltım sürecini tamamladı.

🗓 Bugün Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler:

EKGYO (10:00)

AKSA (10:30)

GLRYH (11:00)

GEDZA , KAREL , TDGYO (13:00)

KBORU, MAKIM (14:00)

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri için oldukça yoğun geçen bu açıklamalar, şirketlerin stratejik yönelimleri ve finansal planlamaları hakkında önemli sinyaller veriyor.