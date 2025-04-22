İsa Gönülcan, AGYO ve ENSRI hisselerinde toplam 1.190.650 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuruda bulunurken, ISBIR hisselerinde de Ali Kantur tarafından 957.843 adet payın kaydileştirilmesi için girişimde bulunuldu. Öte yandan, IZFAS’ta Orhan Dilberoğlu, 5 milyon adet payı 70 TL fiyatla satmak üzere Borsa'ya başvuru yaptı.

Şirket birleşmeleri ve halka arz çalışmaları da hız kazandı. ARASE, bağlı ortaklığı Aras Elektrik’in halka arz sürecini başlattığını duyururken, ELITE, yaşanan zirai don olayının tedarik zincirine olumsuz bir etkisinin olmayacağını açıkladı.

Futbol kulüplerinin mali gelişmeleri de dikkat çekti. Fenerbahçe (FENER) ve Galatasaray (GSRAY), gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarından sağladıkları fonları borç ve futbolcu ödemelerinde kullandıklarını bildirdi.

Enerji ve teknoloji sektöründe ise önemli sözleşmeler imzalandı. KRONT, Türk Telekom ile MPLS ve IP yönetimi hizmetleri için anlaşmalar yaparken, KONTR'un bağlı ortaklığı Pomega, TTKOM’un mobil baz istasyonları için 2,9 milyon dolarlık enerji depolama sistemi siparişi aldı. HRKET ise Enka'nın Kırklareli'deki 850 MW kapasiteli elektrik santral projesinde taşıma işlerini başarıyla tamamladı.

Sermaye artırımı ve tavan artırımı haberleri de yatırımcıların takibindeydi. SEKUR, TUPRS ve YATAS, kayıtlı sermaye tavanlarını önemli oranlarda artırırken, BORSK %300 bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Gayrimenkul tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. KLRHO, bağlı ortaklığı KLGYO’nun sahip olduğu Sapphire AVM’de dönüşüm sürecinin tamamlandığını duyurdu. RALYH ise, bağlı ortaklığı Ral Prestij Gayrimenkul’un Ankara’da düzenlenen ihalede 3,1 milyar TL’lik teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

Havacılık ve sigorta sektöründe de hareketlilik vardı. THYAO’nun İstanbul-Şam tarifeli seferlerinde artışa gideceği haberleri medyada yer bulurken, TAVHL’nin teklif sunduğu Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 ihalesinin iptal edildiği bildirildi. TURSG ise yılın ilk çeyreğinde prim üretimini %47 artırarak 41,4 milyar TL’ye yükselttiğini açıkladı.

Endüstri tarafında ise SISE, Petrol-İş Sendikası’nın grev kararı aldığını duyururken, MIATK hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ihalelere katılmama yasağına karşı hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Bugün ayrıca bazı şirketlerin Olağan Genel Kurul Toplantıları yapılacak. Akiş GYO, Gelecek Varlık, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Borusan Yatırım, Bosch Fren, Hedef Holding, Hun Yenilenebilir Enerji, Işıklar Enerji ve Yapı Holding ile Koray GYO bugün genel kurullarını gerçekleştirecek.

Yatırımcılar için hareketli bir günün yaşanacağı Borsa İstanbul’da, şirketlerden gelen bu haberlerin hisse fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.