AKSEN, Gaziantep’teki GES yatırımı için TSKB ile 80 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

AKFGY, bağlı ortaklığı Akfen Bafra’ya 2 milyon dolar sermaye avansı vereceğini açıkladı.

AYCES’in kayıtlı sermaye tavanı 125 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilerek tescillendi.

BRYAT, Borusan Holding ile ortak olduğu Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri'ndeki tüm hisselerini 440 milyon dolara devretmek üzere sözleşme imzaladı.

CEMTS, GES yatırımını tamamladı ve Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunu kapattı. Şirket paylarına ayrıca VBTS kapsamında 27 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirildi.

CCOLA, 1,6 milyar TL tutarında 364 gün vadeli bono ihraç etti.

CEMAS, piyasa koşulları nedeniyle toplu işçi çıkarımı yapacağını bildirdi.

DARDL, 145 gün vadeli 40 milyon TL değerinde bono ihracını gerçekleştirdi.

DERIM, Derimod Deri Konfeksiyon bünyesinde birleşme kararı aldığını açıkladı.

ENERY, Enerya Kapadokya’nın Nevşehir ve Niğde bölgelerinde lisans genişletme başvurusunda bulundu.

Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı yükseltilmesi haberleri de dikkat çekti:

EUYO, ETYAT ve EUKYO’nun 100 milyon TL olan tavanı 300 milyon TL’ye çıkarıldı.

PETUN, kayıtlı sermaye tavanını 100 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltti.

SRVGY, sermaye tavanını 1 milyar TL’den 16,2 milyar TL’ye yükseltmek için SPK’ya başvurdu.

TURSG, 5 milyar TL olan tavanını 50 milyar TL’ye çıkararak Genel Kurul onayı aldı.

Öte yandan, GLRMK, Sırbistan'da 348,9 milyon euroluk demiryolu modernizasyon projesi için sözleşme imzaladı.

GLCVY, Fibabanka'nın 92,7 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesini kazandı.

Finansal işlemler tarafında:

ISMEN, 362,9 milyon TL değerinde 32 gün vadeli bono ihracı yaptı.

VESBE, 175 milyon TL’lik 370 gün vadeli tahvil çıkardı.

QNBFK, 10 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu.

Diğer önemli gelişmeler:

HALKB , 3 milyar TL kaynak ayırarak yeni pay geri alım programı başlattı. Borsa İstanbul’da Şirketlerden Hızlı Gelişmeler: Dev Sözleşmeler, Yatırımlar ve Sermaye Artışları Öne Çıktı

KRSTL , Kırıkkale'deki yeni pet hattı yatırımında %80 ilerleme kaydetti.

OTKAR , Automecanica ile ortaklık sözleşmesi imzaladı.

PINSU , Rekabet Kurulu’ndan 4,9 milyon TL idari para cezası aldı.

VBTYZ, Wodo Teknoloji’nin %20’lik payına 2 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Sermaye Artırımı Duyuruları:

ANSGR , %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.

DITAS , %200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

KLNMA, bedelli sermaye artırımı sonrası kalan payların satışını açıkladı.

Bugün Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler: