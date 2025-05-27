Tedbir ve Hukuki Süreçler

  • ADESE paylarına 26 Haziran’a kadar brüt takas ve kredili işlem yasağı tedbiri getirildi.

  • AKYHO, sosyal medyada şirketi hedef alan içerikler için hukuki süreci başlattı.

  • MRGYO paylarına da 26 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı uygulandı.

 Satış ve Sözleşme Haberleri

 Enerji ve GES Gelişmeleri

  • BIENY ve QUAGR, GES projelerinin tamamlandığını ve üretime geçildiğini duyurdu.

  • YEOTK, %51 paya sahip olduğu Defic Globe’nin, İsviçreli ortakla üç ayrı güneş santrali yatırımı yapacağını açıkladı.

  • EUPWR’ın %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solar, TEİAŞ ihalesini en avantajlı teklif ile kazandı.

 Yeni Yatırımlar ve Şirket Kuruluşları

  • LKMNH, “Lokman Hekim Medical Center” unvanlı yeni bir sağlık şirketi kurdu.

  • KMPUR, “Aknet Eva Granül Sanayi” unvanlı yeni bir iştirakinin kurulumunu tamamladı.

  • KUYAS, yeni maden ve mineral sahaları için görüşmelere başladı.

  • DAPGM, İstanbul Esenler’deki EKGYO ihalesinin ilk oturumuna katıldı.

 Pay İşlemleri ve Geri Alım Programları

  • ALFAS, CVKMD pay geri alım programlarını sonlandırdı.

  • KOCMT, 6,5 milyon adet pay için 100 milyon TL kaynak ayırarak geri alım başlatıyor.

  • MOPAS, 15 milyon adet pay için 600 milyon TL kaynakla geri alım başlattı.

  • BIGCH ve Gamze Cizreli, toplamda 6,4 milyon adet pay için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yaptı.

 Sermaye Artırımı ve SPK Başvuruları

  • DENGE’nin kalan payları bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satışta.

  • FENER ve SELVA, bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.

  • NATEN, %400 oranında bedelsiz sermaye artış kararı aldı.

  • ULUFA, bugün %304,5 oranında bedelsiz artış ile 540 milyon TL sermayeye ulaşıyor.

  • SEYKM, tahsisli sermaye artırımını geri çekti.

 Ödüller ve Başarılar

  • KMPUR ve QUAGR, İKMİB ve TİM tarafından düzenlenen etkinliklerde ödüle layık görüldü.

  • EUREN, solar cam üretimine başladığını duyurarak sektörde yeni bir adım attı.

 Tahsili Gecikmiş Alacak İhaleleri

  • BRKVY, 494,4 milyon TL’lik Akbank kaynaklı alacak ihalesini kazandı.

  • GLCVY, 1,5 milyar TL’lik Akbank tahsili gecikmiş alacak ihalesinin galibi oldu.

 Genel Kurul Takvimi (Bugün)

Bugün olağan genel kurul toplantısı düzenleyecek şirketler arasında şunlar yer alıyor:

  • Goodyear, Mondi Turkey, Yibitaş, Tureks, Ensari Deri, Kervan Gıda, Mackolik, Orçay, Orge Enerji, Özyaşar, Tera Yatırım, Mistral GYO.

Yatırımcı Notu: GES yatırımları, kredi anlaşmaları ve ödüller ile enerji ve sanayi şirketlerinin ön plana çıktığı bir gün oldu. Özellikle geri alım programları ve sermaye artırımı haberleri dikkatle takip edilmeli.