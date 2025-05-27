Tedbir ve Hukuki Süreçler

ADESE paylarına 26 Haziran’a kadar brüt takas ve kredili işlem yasağı tedbiri getirildi.

AKYHO , sosyal medyada şirketi hedef alan içerikler için hukuki süreci başlattı.

MRGYO paylarına da 26 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı uygulandı.

Satış ve Sözleşme Haberleri

ALVES , 335,4 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

ENKAI , 527,5 milyon dolarlık dev bir iş sözleşmesine imza attı.

ESCAR , 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.

VAKBN, Çin Kalkınma Bankası ile 4 milyar Yuan tutarında 3 yıl vadeli kredi anlaşması yaptı. Borsa İstanbul’da Mayıs Ayı Temettü Takvimi: Hangi Şirket Ne Kadar Temettü Ödeyecek?

Enerji ve GES Gelişmeleri

BIENY ve QUAGR , GES projelerinin tamamlandığını ve üretime geçildiğini duyurdu.

YEOTK , %51 paya sahip olduğu Defic Globe’nin, İsviçreli ortakla üç ayrı güneş santrali yatırımı yapacağını açıkladı.

EUPWR’ın %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solar, TEİAŞ ihalesini en avantajlı teklif ile kazandı.

Yeni Yatırımlar ve Şirket Kuruluşları

LKMNH , “Lokman Hekim Medical Center” unvanlı yeni bir sağlık şirketi kurdu.

KMPUR , “Aknet Eva Granül Sanayi” unvanlı yeni bir iştirakinin kurulumunu tamamladı.

KUYAS , yeni maden ve mineral sahaları için görüşmelere başladı.

DAPGM, İstanbul Esenler’deki EKGYO ihalesinin ilk oturumuna katıldı.

Pay İşlemleri ve Geri Alım Programları

ALFAS , CVKMD pay geri alım programlarını sonlandırdı.

KOCMT , 6,5 milyon adet pay için 100 milyon TL kaynak ayırarak geri alım başlatıyor.

MOPAS , 15 milyon adet pay için 600 milyon TL kaynakla geri alım başlattı.

BIGCH ve Gamze Cizreli, toplamda 6,4 milyon adet pay için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yaptı.

Sermaye Artırımı ve SPK Başvuruları

DENGE ’nin kalan payları bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satışta.

FENER ve SELVA , bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.

NATEN , %400 oranında bedelsiz sermaye artış kararı aldı.

ULUFA , bugün %304,5 oranında bedelsiz artış ile 540 milyon TL sermayeye ulaşıyor.

SEYKM, tahsisli sermaye artırımını geri çekti.

Ödüller ve Başarılar

KMPUR ve QUAGR , İKMİB ve TİM tarafından düzenlenen etkinliklerde ödüle layık görüldü.

EUREN, solar cam üretimine başladığını duyurarak sektörde yeni bir adım attı.

Tahsili Gecikmiş Alacak İhaleleri

BRKVY , 494,4 milyon TL’lik Akbank kaynaklı alacak ihalesini kazandı.

GLCVY, 1,5 milyar TL’lik Akbank tahsili gecikmiş alacak ihalesinin galibi oldu.

Genel Kurul Takvimi (Bugün)

Bugün olağan genel kurul toplantısı düzenleyecek şirketler arasında şunlar yer alıyor:

Goodyear, Mondi Turkey, Yibitaş, Tureks, Ensari Deri, Kervan Gıda, Mackolik, Orçay, Orge Enerji, Özyaşar, Tera Yatırım, Mistral GYO.

Yatırımcı Notu: GES yatırımları, kredi anlaşmaları ve ödüller ile enerji ve sanayi şirketlerinin ön plana çıktığı bir gün oldu. Özellikle geri alım programları ve sermaye artırımı haberleri dikkatle takip edilmeli.