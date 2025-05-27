Tedbir ve Hukuki Süreçler
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ADESE paylarına 26 Haziran’a kadar brüt takas ve kredili işlem yasağı tedbiri getirildi.
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AKYHO, sosyal medyada şirketi hedef alan içerikler için hukuki süreci başlattı.
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MRGYO paylarına da 26 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı uygulandı.
Satış ve Sözleşme Haberleri
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ALVES, 335,4 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
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ENKAI, 527,5 milyon dolarlık dev bir iş sözleşmesine imza attı.
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ESCAR, 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.
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VAKBN, Çin Kalkınma Bankası ile 4 milyar Yuan tutarında 3 yıl vadeli kredi anlaşması yaptı.
Enerji ve GES Gelişmeleri
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BIENY ve QUAGR, GES projelerinin tamamlandığını ve üretime geçildiğini duyurdu.
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YEOTK, %51 paya sahip olduğu Defic Globe’nin, İsviçreli ortakla üç ayrı güneş santrali yatırımı yapacağını açıkladı.
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EUPWR’ın %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solar, TEİAŞ ihalesini en avantajlı teklif ile kazandı.
Yeni Yatırımlar ve Şirket Kuruluşları
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LKMNH, “Lokman Hekim Medical Center” unvanlı yeni bir sağlık şirketi kurdu.
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KMPUR, “Aknet Eva Granül Sanayi” unvanlı yeni bir iştirakinin kurulumunu tamamladı.
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KUYAS, yeni maden ve mineral sahaları için görüşmelere başladı.
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DAPGM, İstanbul Esenler’deki EKGYO ihalesinin ilk oturumuna katıldı.
Pay İşlemleri ve Geri Alım Programları
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ALFAS, CVKMD pay geri alım programlarını sonlandırdı.
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KOCMT, 6,5 milyon adet pay için 100 milyon TL kaynak ayırarak geri alım başlatıyor.
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MOPAS, 15 milyon adet pay için 600 milyon TL kaynakla geri alım başlattı.
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BIGCH ve Gamze Cizreli, toplamda 6,4 milyon adet pay için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yaptı.
Sermaye Artırımı ve SPK Başvuruları
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DENGE’nin kalan payları bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satışta.
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FENER ve SELVA, bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.
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NATEN, %400 oranında bedelsiz sermaye artış kararı aldı.
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ULUFA, bugün %304,5 oranında bedelsiz artış ile 540 milyon TL sermayeye ulaşıyor.
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SEYKM, tahsisli sermaye artırımını geri çekti.
Ödüller ve Başarılar
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KMPUR ve QUAGR, İKMİB ve TİM tarafından düzenlenen etkinliklerde ödüle layık görüldü.
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EUREN, solar cam üretimine başladığını duyurarak sektörde yeni bir adım attı.
Tahsili Gecikmiş Alacak İhaleleri
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BRKVY, 494,4 milyon TL’lik Akbank kaynaklı alacak ihalesini kazandı.
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GLCVY, 1,5 milyar TL’lik Akbank tahsili gecikmiş alacak ihalesinin galibi oldu.
Genel Kurul Takvimi (Bugün)
Bugün olağan genel kurul toplantısı düzenleyecek şirketler arasında şunlar yer alıyor:
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Goodyear, Mondi Turkey, Yibitaş, Tureks, Ensari Deri, Kervan Gıda, Mackolik, Orçay, Orge Enerji, Özyaşar, Tera Yatırım, Mistral GYO.
Yatırımcı Notu: GES yatırımları, kredi anlaşmaları ve ödüller ile enerji ve sanayi şirketlerinin ön plana çıktığı bir gün oldu. Özellikle geri alım programları ve sermaye artırımı haberleri dikkatle takip edilmeli.