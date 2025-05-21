Geri Alım İşlemleri
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AHGAZ, 25,72 – 25,86 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay geri aldı.
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AKFGY, 2,16 – 2,18 TL aralığında 500.000 adet payla geri alım gerçekleştirdi.
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AKFIS, 19,53 – 19,57 TL aralığından 50.000 adet payı portföyüne ekledi.
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AKFYE, 16,41 – 16,49 TL aralığında 160.000 adet pay aldı.
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ATATP, 83,65 – 85,00 TL bandında 118.500 adet pay alımı yaptı.
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BOBET, sabit 28,00 TL’den 200.000 adet pay geri aldı.
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ENERY, 4,99 – 5,02 TL arasında 750.000 adet pay aldı.
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FRIGO, 6,90 – 7,00 TL aralığından 50.000 adet pay geri alımı yaptı.
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INVES, 217,50 – 220,00 TL bandında 8.469 adet pay geri aldı.
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LKMNH, 16,54 – 16,69 TL fiyat aralığında 52.000 adet pay aldı.
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MACKO, 42,08 – 42,82 TL aralığından 50.000 adet pay geri aldı.
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MHRGY, 4,90 – 4,94 TL arasında 400.000 adet payı portföyüne kattı.
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NTHOL, 40,10 – 40,36 TL bandında 280.000 adet pay aldı.
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PCILT, 12,99 TL’den 5.822 adet pay geri alımı yaptı.
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REEDR, 12,10 – 12,24 TL aralığından 40.000 adet pay geri aldı.
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SANFM, 25,89 TL’den 5.000 adet pay aldı.
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TEZOL, 18,02 TL fiyatla 7.000 adet pay alımı gerçekleştirdi.
Pay Satış ve Alım Transfer İşlemleri
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DERHL hisselerinde, Atlas Portföy’ün 110.000 adet pay satışı sonrası payı %4,99’a geriledi.
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PRZMA, Sibel Kuru Billurcu’nun 91.000 adet pay satışı sonrası sermayedeki payı %2,90 oldu.
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PSDTC tarafında yoğun işlem yaşandı:
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Minereks Dış Ticaret, 539.087 adet payı 50,50 TL’den satarak %4,89 seviyesine indi.
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Roteks Tekstil, aynı fiyattan 385.451 adet pay satışı gerçekleştirdi, payı %4,56’ya düştü.
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Spot Tekstil’in satışı ise 108.683 adet oldu ve %1 seviyesine geriledi.
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HEDEF ve Murat San tarafından 1.033.230 adet pay alımı gerçekleşti; her iki tarafın şirket payı %13,92’ye yükseldi.
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YBTAS’ta Votorantim Çimento, 23 adet payı 120.000 TL'den satarak şirketteki payını %82,71’e düşürdü.
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IZFAS, Merrill Lynch’in 172.611 adet alımıyla %5,12’lik pay seviyesine ulaştı.
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HATEK’te Ebubekir Ektiren’in 10.000 adet alımı sonrası payı %5,23’e çıktı.
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MOGAN, Güriş Holding’in 125.000 adet alımıyla %0,04’lük paya sahip oldu.
Dikkat Çeken Özel İşlemler
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ALFAS tarafından, Aydost Enerji’nin satın alma işleminin tamamlandığı bildirildi.
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ALVES’te 13 milyon adet pay, 41 TL bedel ile 22 Mayıs 2025 tarihinde Soyhan Tavusbay’a devredilecek. Payların borsada işlem gören tipe dönüşümü aynı tarihte tamamlanacak.
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MSGYO, Haydar İnanç ile Şevket Akın arasında 335.548 adet A grubu payın B grubu paylarla takası gerçekleştirildi.
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METUR, daha önce geri alınan 20.000 adet payı 20,80 TL’den sattığını duyurdu.
Yatırımcılar için Not: Bu işlemler, şirketlerin piyasadaki değerleme ve beklentilerine yönelik önemli sinyaller taşımaktadır. Geri alımlar genellikle yönetimlerin hisse değerine olan güvenini gösterirken, büyük pay sahiplerinin yaptığı alım-satımlar da dikkatle izlenmelidir.