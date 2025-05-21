Geri Alım İşlemleri

AHGAZ , 25,72 – 25,86 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay geri aldı.

AKFGY , 2,16 – 2,18 TL aralığında 500.000 adet payla geri alım gerçekleştirdi.

AKFIS , 19,53 – 19,57 TL aralığından 50.000 adet payı portföyüne ekledi.

AKFYE , 16,41 – 16,49 TL aralığında 160.000 adet pay aldı.

ATATP , 83,65 – 85,00 TL bandında 118.500 adet pay alımı yaptı.

BOBET , sabit 28,00 TL’den 200.000 adet pay geri aldı.

ENERY , 4,99 – 5,02 TL arasında 750.000 adet pay aldı.

FRIGO , 6,90 – 7,00 TL aralığından 50.000 adet pay geri alımı yaptı.

INVES , 217,50 – 220,00 TL bandında 8.469 adet pay geri aldı.

LKMNH , 16,54 – 16,69 TL fiyat aralığında 52.000 adet pay aldı.

MACKO , 42,08 – 42,82 TL aralığından 50.000 adet pay geri aldı.

MHRGY , 4,90 – 4,94 TL arasında 400.000 adet payı portföyüne kattı.

NTHOL , 40,10 – 40,36 TL bandında 280.000 adet pay aldı.

PCILT , 12,99 TL’den 5.822 adet pay geri alımı yaptı.

REEDR , 12,10 – 12,24 TL aralığından 40.000 adet pay geri aldı.

SANFM , 25,89 TL’den 5.000 adet pay aldı.

TEZOL, 18,02 TL fiyatla 7.000 adet pay alımı gerçekleştirdi.

Pay Satış ve Alım Transfer İşlemleri

DERHL hisse lerinde, Atlas Portföy’ün 110.000 adet pay satışı sonrası payı %4,99’a geriledi.

PRZMA , Sibel Kuru Billurcu’nun 91.000 adet pay satışı sonrası sermayedeki payı %2,90 oldu.

PSDTC tarafında yoğun işlem yaşandı: Minereks Dış Ticaret, 539.087 adet payı 50,50 TL’den satarak %4,89 seviyesine indi. Roteks Tekstil, aynı fiyattan 385.451 adet pay satışı gerçekleştirdi, payı %4,56’ya düştü. Spot Tekstil’in satışı ise 108.683 adet oldu ve %1 seviyesine geriledi. HEDEF ve Murat San tarafından 1.033.230 adet pay alımı gerçekleşti; her iki tarafın şirket payı %13,92’ye yükseldi.

YBTAS ’ta Votorantim Çimento, 23 adet payı 120.000 TL'den satarak şirketteki payını %82,71’e düşürdü.

IZFAS , Merrill Lynch’in 172.611 adet alımıyla %5,12’lik pay seviyesine ulaştı.

HATEK ’te Ebubekir Ektiren’in 10.000 adet alımı sonrası payı %5,23’e çıktı.

MOGAN, Güriş Holding’in 125.000 adet alımıyla %0,04’lük paya sahip oldu.

Dikkat Çeken Özel İşlemler

ALFAS tarafından, Aydost Enerji’nin satın alma işleminin tamamlandığı bildirildi. BIST İnşaat Endeksi 2025’te Yatırımcının Gözdesi Oldu

ALVES ’te 13 milyon adet pay, 41 TL bedel ile 22 Mayıs 2025 tarihinde Soyhan Tavusbay’a devredilecek. Payların borsada işlem gören tipe dönüşümü aynı tarihte tamamlanacak.

MSGYO , Haydar İnanç ile Şevket Akın arasında 335.548 adet A grubu payın B grubu paylarla takası gerçekleştirildi.

METUR, daha önce geri alınan 20.000 adet payı 20,80 TL’den sattığını duyurdu.

Yatırımcılar için Not: Bu işlemler, şirketlerin piyasadaki değerleme ve beklentilerine yönelik önemli sinyaller taşımaktadır. Geri alımlar genellikle yönetimlerin hisse değerine olan güvenini gösterirken, büyük pay sahiplerinin yaptığı alım-satımlar da dikkatle izlenmelidir.