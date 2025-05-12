ABD ile Çin arasında karşılıklı gümrük tarifelerinde indirime gidileceğine yönelik duyurular ve Türkiye açısından kritik bir gelişme olan terör örgütü PKK’nın kendini feshettiğini açıklaması, piyasalarda alım iştahını güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle endeks, saat 11.26 itibarıyla yüzde 3,00 primle 9.666 seviyesinden işlem gördü.

Günün açılışında bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi ise yüzde 2,20 oranında yükselirken; sonrasında her iki sektördeki kazanç yüzde 3,28’e ulaştı. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile ulaştırma olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları endeksi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz haftayı pozitif kapatan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamlamıştı. Yeni haftada bu ivmenin daha da hızlandığı görülüyor.

Küresel Rüzgâr Borsalara Destek Veriyor

Yurt dışı piyasalarda da hafta pozitif başladı. Özellikle dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yapıcı geçmesi, küresel borsalara alım getirdi. Bu gelişmeler, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasalarına da olumlu yansıdı.

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak perakende satış verilerinin ve yurt dışında ABD federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak ise BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 puanları ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.