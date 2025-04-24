Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,22 oranında artış gösterdi. Sektörel bazda en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile taş toprak sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,68'lik düşüşle iletişim sektörü oldu.

Salı gününü yüzde 0,10 düşüşle 9.312,13 puandan kapatan BIST 100 endeksi, böylece iki günlük düşüşün ardından toparlanma sinyali verdi.

Küresel piyasalarda ise yön arayışı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarıyla ilgili tutarsız açıklamaları ve tarifelerin etkisine dair süregelen belirsizlikler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD’de G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamındaki temasları sürüyor. Washington’da ABD Hazine Bakanı Bessent ile görüşen Şimşek’e, TCMB Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Bakanlık kaynakları, görüşmenin “yapıcı bir atmosferde” geçtiğini açıkladı.

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD’den gelecek dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışları gündemin öne çıkan başlıkları arasında.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puan seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.