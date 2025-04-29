Sektörel bazda bakıldığında, hizmetler endeksi yüzde 1,05, sanayi endeksi ise yüzde 0,6 oranında düşüş gösterdi. Buna karşılık mali endeks yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti.

BIST 100 endeksinde işlem gören 98 hisse senedinden 29'u yükselirken 69'u düşüş yaşadı. Günün ilk yarısında yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Tahvil cephesinde ise 10 Şubat 2027 vadeli devlet tahvillerinin bugünkü işlemlerinde basit getiri yüzde 42,82, bileşik getiri ise yüzde 47,40 seviyelerinde gerçekleşti. Bu oranlar yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlere olan ilgisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Döviz piyasalarında ise yukarı yönlü hareket dikkat çekti. İstanbul serbest piyasada dolar 38,4440 TL, avro ise 43,8330 TL seviyesinden işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda ise saat 13.00 itibarıyla avro/dolar 1,1380, sterlin/dolar 1,3400 ve dolar/yen paritesi 142,74 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomistler, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve yurtiçinde enflasyonla mücadeleye yönelik beklentilerin piyasalar üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.