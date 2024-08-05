ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesinin ardından etkili olan satış dalgası, haftanın ilk işlem gününde daha da şiddetlendi. Satış dalgasında, bir taraftan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde geç kaldığı algısı ve yükselen resesyon beklentisi etkili olurken, diğer taraftan artan jeopolitik riskler etkili oluyor.

Küresel etki, yurt içi piyasalara da yansıdı.

Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,72 düşüşle 9769 puandan başladı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Borsa, açılışın hemen ardından devre kesti ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. 10.25'te yeniden işlem görmeye başlayan Borsa, sert düşüşün devamının ardından yeniden devre kesti.

BIST 100 endeksi, saat 10.25 itibarıyla yüzde 7,07 kayıpla 9733 puanda bulundu. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 8,72 ve holding endeksi yüzde 6,05 düşüşte hareket etti.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Asya piyasalarında deprem

Tayvan Taiex endeksi yüzde 8,4 düşüşle 19,830 puan ile tarihin en kötü kapanışını yaptı. Japonya’da Nikkei endeksi yüzde 12 düşüşle 31,458 puan, Topix endeksi de yüzde 12 düşüşle 2,227 puandan kapandı.

Nasdaq 100 vadelileri yüzde 6,2; S&P 500 vadelileri ise yüzde 3,1 düştü.

Uzmanlar, bu derecede sert satışları gerekterecek kadar bir tablonun olmadığına dikkat çekerken; panik satışlarının da etkili olduğunu belirtti.

Kripto paralar tepetaklak

ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleriyle, kripto paralarda sert satışlar yaşanıyor. Küresel piyasalardaki riskten kaçınma krizinden etkilenen Bitcoin, 50 bin doların altını gördü ve Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saatte yüzde 18'e yakın değer kaybetti. Lider kripto para birimi böylece yaklaşık 6 ayın dibini gördü.

Ethereum ise, 2021 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşarken, ETH'deki kayıp yüzde 25'e ulaştı.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 15,70 oranında değer kaybederek 1,81 trilyon dolara geriledi.

Ons altında kâr satışları

Ons altın fiyatları, ABD'de resesyon endişeleri ve Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik artan beklentilerden kaynaklanan desteğe rağmen, kâr realizasyonun etkisiyle negatif tarafta seyrediyor. 2414 - 2458 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,47 düşüşle 2431 dolarda bulundu.

Gram altın tarihi rekorunu yeniledi

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı, bu bileşenlerindeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2657 liraya çekti. Gram altın şu sıralarda yüzde 0,59 kayıpla 2593 liradan alıcı buldu.

Dolar/TL'de tüm zamanların zirvesi

Dolar fiyatları, yeni haftaya hızlı başladı. Kur, Türkiye piyasalarının açılışının ardından 33,3647 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.51 itibarıyla yüzde 0,30 yükselişle 33,3028 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 33,7170 TL'ye kadar tırmandı.

Kaynak: Ekonomim.com