Maçların Bodrum’da oynanacağını söyleyen Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, “ İnşallah maçı burada oynayacağız yapılması gereken her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız” dedi.



1’inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor’u 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazan Bodrum FK, taraftarıyla bir araya geldi. Şampiyonluk kutlamaları kapsamında, Bodrumspor Gümbet Tesisleri önünde üstü açık otobüsle oyuncalar ve teknik ekip Belediye Meydanı'na gitmek üzere tur attı. Gümbet Değirmenler Mevkiinden, Neyzen Tevfik Caddesi’ne oradan da Belediye Meydanı'na gelen takıma binlerce taraftar meşaleler ve Bodrum FK bayraklarıyla eşlik etti. Belediye Meydanı'nda devam eden kutlamalarda oyuncular ve teknik ekip kendilerinin seçtiği şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak taraftarı selamladı. Yönetim ve oyuncular kupayı kaldırdıktan sonra dakikalarca süren ve nefes havai fişek gösterisi geceye damga vurdu. Gecede Bodrum FK ile özdeşleşen ‘Aşk Bodrum’da Yaşanıyor Güzelim’ parçasını seslendiren Bülent Serttaş’ın konseriyle taraftarlar eğlenceli dakikalar yaşadı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.



Kulübün borcu yok

Kulübün kimseye borcu olmadığını belirten Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, “Kulübün buraya gelmesinde temel taşını atan, Bodrumspor’u dernek halinden anonim şirket haline çeviren ve çevirdiği zaman büyük eleştirilere uğrayan Rıza Karakaya’ya ve ekibine cani gönülden teşekkür ederim. Bodrumspor’un sıkıntıda olduğu zamanda ben Ahmet başkana dedim ki, 20 tane iş adamı gelsin yüzde 5’er hisse alalım ve Bodrum FK'yi belli bir yerlere taşıyalım fakat 20 kişi değil yanıma 3 tane aslan ortak geldi. Desteklerini esirgemeyen yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bu ekip bugüne kadar 24 milyon Euro para harcadı, şu anda Bodrum FK Süper Lig'de ve beş kuruş borcu yok. Biz buraya kadar getirdik, bundan sonra giderse değerli devlet adamlarının, değerli yöneticilerin, sivil toplum örgütlerinin desteği olmadan bu takım gitmez. İnşallah maçı burada oynayacağız yapılması gereken her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Sayın valimize ışıklandırma için gittik ve 1 hafta içinde gerekli ön izinler alındı ışıklandırma işine bir an önce başlayacağız” dedi.



Sahada konuşarak iş yapmaya çalıştık

Şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu duyguların tarifi yok, o son düdük çaldığı andan itibaren içimi çok farklı bir his kapladı. Hem şampiyonluk hem de Süper Lig'de hocalık benim hayalimdi. Nasip olursa bir aksilik olmazsa hayalimizi gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş her hayalimizi gerçekleştirdik diyebilirim ama hepimiz insanız hayallerimiz bitmez. Yazı atlattıktan sonra yeni hayaller ve yeni hedefler çizeriz inşallah. Biz kendi adımlarımızı ve hedeflerimizi kendi içimizde doğru atmayı tercih ediyoruz. Kadro kalitesi olarak düşük bir kadro kalitemiz var ama farklı yönlerimizle farklı özelliklerimiz çok fazla. Biz herkesin gözüne soka soka değil sahada konuşarak iş yapmaya çalıştık” diye konuştu.

Oyuncular mutlu

Şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden takımın yıldız oyuncu Kenan Özer, “Son maça kadar çok güzel çok tatlı heyecanlar yaşadık. Bütün takımı tebrik ediyorum hepimiz çok büyük fedakârlıklar gösterdik. Sonuç alınca her şey çok daha değerli hala geliyor. Hayalim üstü açık otobüsle Neyzen Tevfik Caddesi'ni gezmek, onu da başarırsak her şey tamamlanmış olacak. İnşallah Bodrum FK Süper Lig'de kalıcı olur” diye belirtti.

Protokolden destek mesajı

Kutlama programına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Bu sevince ortak olmaktan dolayı kendimi mutlu sayıyorum. 1931’den beri Bodrum FK ve Bodrumlular büyük meşakkatlere katlandı çok çalıştı arzu etti ve bugün başardı. Bodrum Süper Lig'de artık inşallah sizlerin desteğiyle Muğla ve tüm ilçeleri tek yürek olmuş hepsinin kalbi Bodrum FK için çarpıyor. İnşallah futbolcularımız Süper Lig'de büyük başarılara imza atacaklar” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Çok tarihi bir an yaşıyoruz, yaklaşık 100 yıllık kulüp tarihinde son yıllarda başarıdan başarıya yelken açtık. Bu sene çok farklı oldu, Muğla’da ve Ege’de sayılıdır bir ilçenin Süper Lig'e çıkması, Bodrumumuzun Süper Lig'e çıkması hepinizin başarısıdır. Bundan sonra iş bizlere düşüyor onlar sonuna kadar görevlerini yaptılar ama bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur” diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, “Adana’da muhteşem bir mücadele gösterdik. Kardeşlerimi kutluyorum belki maçın 8-0 olma ihtimali vardı.” ded,.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Allah yaşatmayacağı hiçbir şeyin hayalini kurdurmaz. Sizler bu takıma inandınız. Bu meydanda bugün Bodrumspor’umuzun 93 yıllık çınarımızın Süper Lig'e çıkışını kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

