ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların 7 Ekim’den patlak vermesinden bu yana üçüncü kez İsrail’i ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken, cuma günü İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini belirterek, "(Blinken) İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına desteğimizi yineleyecek ve sivil kayıpları en aza indirmek için tüm önlemlerin alınması gereğinin yanı sıra insani yardım sağlama çalışmalarımızı da tartışacak" dedi.