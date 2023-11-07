Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB), İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sebebiyle basın açıklamasında bulundu. BKÜB'ün yayınladığı açıklamada “İsrail, bir asra yakın süredir Filistin’de yaşattığı ve günlük hayatın bir parçası olan baskı ve zulümleri Gazze’de soykırıma dönüştürdü ve zulmünü her geçen gün daha da artırmaya devam ediyor. Bu soykırıma kendisini medeniyetin, demokrasinin, insan haklarının beşiği olarak sunan ülkeler şartsız destek veriyor ve desteklerini de eyleme dönüştürüyorlar. Akdeniz’e gönderilen gemiler, İsrail’in hizmetine sunulan hava savunma sistemleri ve silahlar, önemli mevkilerdeki isimler tarafından gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor. Hükümetler tarafından Filistinlilerin yanında olduğunu ilan eden isimlere çeşitli yıldırma yöntemleri uygulanıyor ve işlerine engel olunuyor. Ardı kesilmeyen bombaların, askeri operasyonların, sahada büyük öneme sahip olan iletişim teknolojilerinin, lojistiğin ve iaşenin ciddi bir kısmına ise Yahudilerin sahip olduğu ve Türkiye’de de faaliyet gösteren uluslararası şirketler sponsorluk yapıyor. Bu noktada İsrail destekçilerinin aksine söylem ve eylemleri uzaktan yapılan kınamaların ötesine geçmeyen ‘Özgür Filistin’ söylemlerinin de eyleme dönüşme vaktinin geldiği bir gerçektir" ifadelerine yer verildi.

"Desteklerin eyleme dönüşmesi gerçekliğinin bir örneği olarak İsrail ordusunu besleyen şirketlerin ürünlerini kullanmamak ve bu yönde bir boykot uygulamak hafife alınmayacak bir destek olacaktır" sözlerinin yer aldığı açıklamada, "Bu doğrultuda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinde yer alan 17 üniversite olarak Filistin’de işlenen insanlık suçlarına sessiz kalmamak ve zulme ortak olmamak için İsrail’e destek veren markaların ürünlerini boykot etme kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Filistin’in özgür olduğu ve zalimlerin zulümlerinin karşılığını gördüğü yarınlara en kısa sürede kavuşmak ümidiyle” denildi.

Yapılan açıklamaya, birliğe üye olan Kastamonu Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak toplam 17 üniversitenin imzası bulunuyor.