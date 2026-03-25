İş dünyasında kadınların rolünü güçlendiren ve çeşitliliği teşvik eden liderlerin onurlandırıldığı The 2025 INvolve London Role Model Galası, 20 Mart Cuma günü kentin tarihi mekânı Guildhall’de gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden üst düzey yöneticileri ve rol modelleri bir araya getiren galaya katılan isimler arasında Heroes Women Role Model List 2025 kapsamında “Top 100 Women Executives” listesinde ilk 5’te bulunan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk de yer aldı.

İLHAM VEREN KADIN LİDERLERİN BAŞARILARINI GÖRÜNÜR KILIYOR

INvolve öncülüğünde ve YouTube iş birliğiyle hazırlanan The 2025 INvolve London Role Model Gala, küresel ölçekte ilham veren kadın liderlerin başarılarını görünür kılmayı amaçlıyor. “Top 100 Women Executives (Küresel çapta en etkili kadın yöneticiler)” listesinde farklı sektörlerde görev yapan üst düzey kadın yöneticiler, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında yarattıkları etki doğrultusunda değerlendiriliyor. Bu kapsamda “Top 5 Women Executives” arasında bulunan Filiz Öztürk, Türkiye’de akaryakıt sektörünün çehresini değiştiren Kadın Gücü ve Eşitsek Fark Eder projelerinin liderliğini üstlenmiş bir isim olarak öne çıkıyor. Öztürk konuya ilişkin “Kadın Gücü ve Eşitsek Fark Eder projelerimiz kapsamında yaptığımız çalışmalarımız ile dünya genelinde çeşitlilik ve kapsayıcılık için çalışan kadınların yer aldığı Heroes Women Role Model List 2025’te yer almak çok büyük bir mutluluk ve onur oldu benim için… Bu gururun kaynağı, ismimin bu prestijli listede yer alması değil; binlerce Türk kadınının hayata karşı bağımsız ve güçlü duruşlarının, toplumun kendilerine biçtiği kalıplaşmış rollerden sıyrılmak için attıkları adımların uluslararası alanda görünür olması ve örnek gösterilmesiydi. “Mesleğin cinsiyeti olmaz diyerek 8 yıl önce çıktığımız bu yolda, hem sektörümüz hem de markamız adına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı çalışmalarımızı destekleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“SEKTÖRDE BİR DOMİNO ETKİSİ YARATMIŞTIR”

Involve tarafından yapılan açıklamada Filiz Öztürk ile ilgili, “Türkiye'nin akaryakıt perakende sektöründe cinsiyet eşitliği konusunda öncü bir isim olmuştur. Akaryakıt istasyonlarında kadın istihdamını yüzde 164 oranında artıran Kadın Gücü Projesi ve UN Women ile ortaklaşa yürütülen, kuruluş genelinde kapsayıcı uygulamaları yerleştiren "Eşitsek Fark Eder” programı gibi girişimlere liderlik etmektedir. Cinsiyet eşitliği konusunda eğitim programlarına öncülük eden Öztürk, diğer akaryakıt markalarına da kapsayıcı işe alım uygulamalarını benimsemeleri için ilham vererek, sektör genelinde cinsiyet normlarını yeniden şekillendirerek bir domino etkisi yaratmıştır” ifadelerine yer verildi.