Bitwise’a göre, 401(k) emeklilik planlarına Bitcoin ETF’lerinin dahil edilmesi, piyasaya yüz milyarlarca dolarlık yeni sermaye girişi sağlayabilir.

Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch, yalnızca %1'lik bir portföy dağılımının bile 122 milyar dolarlık talep doğurabileceğini belirtirken, bu oranın 3%’e kadar çıkabileceğini vurguladı. Uzmanlar, bu gelişmenin Bitcoin'i 2025 sonuna kadar 200 bin dolara taşıyabilecek bir kırılma noktası olabileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın emeklilik planları için kripto varlık erişimini onaylaması ve Fed’in eylül ayında faiz indirimi beklentisi, kripto piyasaları için güçlü bir yükseliş zemini oluşturuyor. BlackRock ve Fidelity gibi dev fonların ETF portföylerini bu yönde güncellemesi halinde, Bitcoin talebinde rekor artış yaşanabilir.