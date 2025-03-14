Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve Almanya'nın sürpriz harcama planı, Borsa İstanbul'daki yükselişi tetikleyen faktörler arasında yer aldı. Mart ayında ise BIST100 endeksi %11’lik bir artış gösterdi. Aynı dönemde, BIST100, emsallerine kıyasla %10 oranında pozitif bir ayrışma sergiledi.

Sektörel bazda da güçlü bir performans sergilenirken, sigortacılık (XSGRT) ve inşaat (XINSA) endeksleri öne çıktı. Bankacılık endeksi (XBANK) ise %0,9 artış kaydetti. BIST100’de işlem hacmi 133 milyar TL ile yüksek kalmaya devam etti ve 93 hisse değer kazandı. Bugün, endeksin pozitif bir açılış yapması ve gün boyu alıcılı bir seyir izlemesi bekleniyor.

Makroekonomi Gündemi:

Bugün yurtiçinde sakin bir veri gündemi varken, yurtdışında AB ve ABD arasındaki gümrük misillemeleri izleniyor. ABD'de hükümetin kapanma olasılığıyla ilgili gelişmeler Wall Street'te satışlara yol açtı. Belirsizlik ortamında ons altın yükseliş kaydederek 3.000 seviyesine yaklaşırken, ABD vadelileri ve Asya borsalarında risk iştahı pozitif bir yönde seyrediyor.

Şirket Haberleri:

Bim (BIMAS): Sermaye azaltımı başvurusu onaylandı. BİM’in çıkarılmış sermayesi 607,2 milyon TL’den 600 milyon TL’ye düşürülecek.

Sermaye azaltımı başvurusu onaylandı. BİM’in çıkarılmış sermayesi 607,2 milyon TL’den 600 milyon TL’ye düşürülecek. Bera Holding (BERA): MPG Makine, Aselsan’dan 2,1 milyon EUR değerinde sipariş aldı.

MPG Makine, Aselsan’dan 2,1 milyon EUR değerinde sipariş aldı. CW Enerji (CWENE): Şirket, yeşil hidrojen üretimi için AR-GE çalışmalarına başladığını duyurdu.

Şirket, yeşil hidrojen üretimi için AR-GE çalışmalarına başladığını duyurdu. Enerjisa Enerji (ENJSA): Çankırı Eldivan’daki güneş enerjisi depolama projesi için ön lisans başvurusunun reddi nedeniyle dava açtığını açıkladı.

Çankırı Eldivan’daki güneş enerjisi depolama projesi için ön lisans başvurusunun reddi nedeniyle dava açtığını açıkladı. Pegasus (PGSUS): Şubat ayında yolcu sayısı %6 arttı, doluluk oranı ise %89,1’e yükseldi.

Sektörel Haberler:

Konut Sektörü: Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında %20,1 artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar %29,1 yükseldi.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında %20,1 artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar %29,1 yükseldi. Savunma: Türkiye, 40 Eurofighter savaş uçağı almak için teklif verdi.

SPK Bülteni: SPK, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret, RTA Laboratuvarları gibi birçok şirketin bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı.

Diğer Şirket Haberleri:

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): 2025 Ocak-Şubat dönemi brüt prim üretimi yıllık %81 artış gösterdi.

2025 Ocak-Şubat dönemi brüt prim üretimi yıllık %81 artış gösterdi. Banvit Yem Sanayi (BANVT): İzmir Yem Fabrikası'nın kapatılacağı açıklandı.

İzmir Yem Fabrikası'nın kapatılacağı açıklandı. Gentaş Sanayi (GENTS): Bolu’daki üretim tesisinde yangın çıktı, maddi hasar raporlandı.