Endekste öne çıkan hisselerden biri olan EDIP, yüzde 107,8’lik yükselişiyle dikkat çekti. Onu sırasıyla KUYAS yüzde 75,36 ve ENKAI yüzde 44,64 oranında getiriyle izledi. Bu şirketlerin güçlü bilançoları ve projeleri, endeksin yukarı yönlü hareketine önemli katkı sağladı.

Ancak tüm şirketler bu olumlu trendden aynı şekilde etkilenmedi. AKFIS yılbaşından bu yana yüzde 49 değer kaybederken, YYAPI hisselerinde de yüzde 38,26’lık bir düşüş gözlendi.

Sektör genelinde Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranlarının halen düşük seyretmesi, yatırımcılar açısından cazip alım fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle birçok şirketin kâr açıklaması ve sürdürülebilir büyüme sinyalleri vermesi, sektörün yatırımcı nezdindeki güvenini artırıyor.

Ekonomide beklenen iç talep canlanması, konut ve altyapı projelerine olan ilgiyi desteklerken, 2025’in ikinci yarısında da inşaat sektörünün Borsa İstanbul’da güçlü bir performans sergilemeye devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, sektöre yönelik teşvikler ve yeni projelerin devreye alınmasıyla birlikte, inşaat endeksinin pozitif görünümünü sürdürebileceğine işaret ediyor.