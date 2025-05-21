Özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde görülen %1,77’lik kayıpla birlikte, bankacılık haricindeki sektörlerde de satış baskısının öne çıktığı gözlemlendi. Güne yatay başlayan endeks, ilerleyen saatlerde gelen satışlarla negatif bir kapanış gerçekleştirdi. 98,72 milyar TL’lik işlem hacmiyle görece düşük kalan günlük hacim, düşüş hareketinin hacim desteğinden yoksun olduğunu ortaya koydu.

Analistler, özellikle direnç bölgesinden gelen satış baskısına ve gün içi en düşük seviyeden kapanışa dikkat çekerek kısa vadeli görünümde temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Teknik görünümde, 9.600 seviyesinin altına inilmesi olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilirken, bu seviyenin altında kalınması halinde 9.400 puan seviyesindeki “kopuş boşluğu”nun (GAP) yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Destek seviyeleri olarak 9.486, 9.421 (önemli destek) ve 9.345 seviyeleri ön plana çıkarken; yukarı yönlü tepki alımlarında ise 9.604, 9.667 ve 9.761 puan seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilecek.

Piyasalarda yüksek oynaklığın sürdüğü bu süreçte yatırımcıların teknik seviyelere ve hacim dinamiklerine dikkat etmesi öneriliyor.