Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 1,3, holding endeksi ise yüzde 0,61 oranında yükseldi. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 1,65 ile taş ve toprak olurken, en fazla kaybı yaşayan ise yüzde 2,08 düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret tarifelerine ilişkin erteleme kararı, müzakerelere dair iyimserliği artırarak yurt içi piyasaları da olumlu etkiledi.

Analistler, yurtiçinde bugün önemli bir veri akışının bulunmadığını, gözlerin ABD'den gelecek New York Fed imalat endeksi verisinde olduğunu ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puan seviyeleri direnç, 9.400 ve 9.300 puan ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.