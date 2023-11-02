30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP28’de gündeme gelecek çevrenin korunması ve iklim değişikliği riskinin azaltılmasına konularına yönelik ortak çabalar ile ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri tarafından “BeforeCOP Türkiye Zirvesi” gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Sümeyra Merve Kılınç, BAE Dışişleri Bakanı Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Bin Saeed Al Mansoori, İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Öztürk Selvitop, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın da aralarında bulunduğu BAE ve Türk siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, sanatçı ve iş insanının katıldığı toplantı Istanbul, Emaar Address Otel’de düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri bu konferansı, iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldıracak küresel çabaları hızlandırmak ve toplumun çözümleri anlamasını ve çözüm odaklı olmasını sağlayarak Paris İklim Konferansı COP21'in ilk küresel değerlendirmesine hazırlık yapmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, “Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti geçtiğimiz Temmuz ayında, enerji dönüşümü, iklim finansmanının değişimi, yaşam ve geçim kaynaklarına odaklanma ve COP sürecinin tam kapsayıcılığı konularında hızlıca eyleme geçilecek iklim değişikliği konferansı çerçevesinde dört ayaklı bir strateji açıkladı. Küresel iklim değişikliğinin büyüklüğü ve başta güney yarımküre olmak üzere tüm dünyadaki topluluklar üzerindeki etkileri küresel bir yaklaşım benimsenmeden çözüme kavuşturulamaz. Adil iklim eylem planına işlerlik kazandırmak üzere COP28 Konferansı'nda tüm görüşler ve aktörler masada olacak. Adil iklim eylem planı gençlerin seslerine kulak kabartılmasını, karar verme süreçlerine katılımlarını ve onlara erişim imkanı tanınmasını teşvik ediyor. Bu bağlamda, COP28 Dönem Başkanlığı, Uluslararası Gençlik İklim Temsilci Programı'nın 100 genç temsilciden oluşan ilk grubunu belirledi. Bu gençler dünyanın en az gelişmiş ülkelerini, gelişmekte olan küçük ada devletlerini, yerli halkları ve azınlık grupları temsil ediyorlar.

Söz konusu bu alanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'yle ortak bir vizyonu paylaşması nedeniyle özellikle dost Türkiye Cumhuriyeti'nin COP28 Konferansı'na aktif katılımını oldukça önemsiyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, çevresel çabaların geliştirilmesine şüphesiz önemli katkılarda bulunan "Sıfır Atık Projesi" başta olmak üzere, bu bağlamda öncülük ettikleri girişimleri takdir ediyoruz. Öte yandan, birkaç gün önce Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katıldıkları, burada, İstanbul'da sürdürülebilir olan her şeyi teşvik etmek ve çevremizin tüm bileşenleriyle korunmasına katkıda bulunmak amacıyla "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla düzenlenen basın toplantısına da değinmeden geçmek istemiyorum” dedi.

Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, konuşmasını sıra dışı küresel etkinliğe katılmak üzere herkesi BAE'ye davet ederek bitirdi.

Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Sümeyra Merve Kılınç, “2019'da Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Sayın Emine Erdoğan himayesinde yürürlüğe konuldu. Bu sayede 103 bin 600 kurum Sıfır Atık Sertifikası aldı. Sayın Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi 432 milyon ağacı yok olmaktan kurtararak, ekonomimize 3,5 milyar dolarlık katkı sağladı. Hedefimiz 2060'a kadar tüm bu atıklardan kurtulabilmek” dedi.

Toplantıda BAE Dışişleri Bakanı Türkiye Özel Temsilcisi H.E. Sultan Bin Saeed El Mansoori, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Öztürk Selvitop, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da birer konuşma yaptılar.