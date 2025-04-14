Kent merkezinin fiziksel, sosyal ve ekolojik ölçekte yeniden ele alınmasını amaçlayan yarışmaya 53 proje katıldı. Bu projeler, farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Yarışma, katılımcı ve şeffaf bir yöntemle yürütüldü

Yarışma; İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi formatında gerçekleştirildi. Süreç, başından sonuna kadar katılımcı ve şeffaf bir yaklaşımla yürütüldü.

Yarışmanın koordinatörlüğünü İstanbul Planlama Ajansı’ndan Mimar Elif Durgun üstlenirken, jüri başkanlığını Prof. Dr. Ayhan Usta yürüttü. Jüri heyetinde; TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Akif Burak Atlar, Prof. Dr. Banu Çiçek Kurdoğlu, Dr. Cemil Hamdi Okumuş, Prof. Dr. Doruk Görkem Özkan, Dr. Gökhan Hüseyin Erkan ve Dr. Banu Karaşah yer aldı.

Bu hukuksuz cezalandırma sadece bireylere değil, dayanışmaya

“Bu sürece başladığımız zaman henüz belediye başkanlarımız tutuklanmamıştı, Ekrem İmamoğu ve şu anda bize büyük katkısı olan İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce hiçbir gerekçesi olmayan nedenlerden dolayı tutsak edilmiş durumda. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık haksız bir biçimde tutuklu ve bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Belediye başkanlarımızı tutsak etmeleri konusundaki hukuksuz cezalandırma sadece kişisel bir cezalandırma değil, aramızdaki dayanışmayı da zayıflatmaya neden oluyor.” dedi.

Katılımcı Yöntemlerden Vazgeçmeyeceğiz

Kolokyum açılışında konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan bu yarışmanın Hopa’nın geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Başkan Cihan, “Yarışmanın, bölgede örneğine çok rastlayamadığımız katılımcı yöntemlerle yapılmış olması çok değerli. Özellikle bu dönemlerde demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğüne ve katılımcı yöntemlere çok ihtiyacımız olduğu dönemlerden geçiyoruz. Biz ısrarla bu yöntemleri devam ettirmeye, demokrasiyi savunmaya ve katılımcı yöntemleri işletmeye, iş üretmeye, proje üretmeye devam edeceğiz.”

Yarışma şartnamesinin daha önce düzenlenen toplantılarda yurttaşların talepleri temel alınarak hazırlandığını belirten Cihan, değerlendirme sürecinin de adil, bilimsel ve şeffaf bir yöntemle yürütüldüğünü vurguladı.

İstanbul Planlama Ajansı’nı temsilen konuşan Mimar Elif Durgun şunları söyledi: “2019 yılında Ekrem Başkan’ın yenilikçi vizyonuyla kurulan İstanbul Planlama Ajansı’nın ilk adımlarından biri yarışma kültürünü yeniden canlandırmak oldu. Beş yıl içerisinde 18 yarışma gerçekleştirdik. Niceliğinden çok niteliğiyle övündüğümüz bu süreçte, Hopa Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği bizim için çok kıymetli. Bu ortaklık yalnızca Hopa ile sınırlı kalmayacak. Tüm katılımcılara ve proje ekiplerine teşekkür ediyorum.”

Üç eşdeğer ödül, üç mansiyon ve üç satın alma ödülü verildi

Kolokyum programının ardından üç projeye eşdeğer ödül, üç projeye mansiyon ve üç projeye satın alma ödülü verildi. Ödül alan ekipler mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve farklı disiplinlerden öğrencilerden oluştu.

Eşdeğer Ödüller:

• Proje 24680:

Melih Yılmaz (Şehir Plancısı),

Baha Yurttaş (Mimar),

Burak Işık, Murat Kılıçoğlu (Peyzaj Mimarları),

Kiramen Yusuf Seren, Rümeysa Yapar, Yağmur Danışma (Öğrenciler)

• Proje 91503:

İsmail Kocataş (Mimar),

Hüsna Nur Pehlivan, Evrim Tombul, Buse Ayaz (Mimarlar),

Khusniddin Khakimov, Eylül Güngör, Bilge Akbulut (Öğrenciler)

• Proje 70598:

Furkan Şanlı (Mimar),

Bilge Kardelen Bekiroğlu, Beyza Portakal, Müge Özkan (Mimarlar)

Eşdeğer Mansiyonlar:

• Proje 94387:

H. Serdar Kaya (Mimar, Şehir Plancısı),

Meltem Erdem Kaya (Peyzaj Mimarı),

Mine Çiçek (Mimar),

Fatma Zehra Yaman, Serra Acartürk, Şevval Düzgün, Utku Ali Güler (Öğrenciler)

• Proje 17580:

Burak Baş, Şeyma Kahraman Baş (Peyzaj Mimarları),

Tuğçe Dilan Özdemir (Mimar)

Danışman: Yasir Mahdi

• Proje 40:

Ahmet Oktan Nalbantoğlu, Ferdi İnanlı (Peyzaj Mimarları)

Danışmanlar: Asena Sonbay (Peyzaj Mimarı), Emrullah Tanık (Mimar)

Satın Alma Ödülleri:

• Proje 94305:

Hayriye Eşbah Tunçay (Peyzaj Mimarı),

Kaan Kağızman, Zeynep Ece Katipoğlu (Mimarlar),

Nergis Şenkaya (Peyzaj Mimarı)

Danışman: Arda Coşan (Mimar)

• Proje 47359:

Birşen Zontur (Peyzaj Mimarı),

Didem Yıldız, Kübra Gülçen Akyüz (Mimarlar)

Yardımcılar: Dicle Yıldız, Zeynep Berra Zontur (Öğrenciler)

• Proje 96250:

Efe Kurtoğlu (Mimar),

Beyza Akınç Özturan, Çağla Sağlık (Şehir Plancıları),

Hilal Şeyma Semiz (Mimar), Pınar Kurtoğlu (Öğrenci)

Danışmanlar: Alıgın Sandala (İnşaat Mühendisi), Necdet Cem Ayla (Çevre Mühendisi)