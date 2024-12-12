Madalya, Türkmenistan’ın Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından düzenlenen özel bir törenle takdim edildi. Yıldırım, törende geleneksel Türkmen kıyafetleriyle objektiflere poz verdi.

Mahtumkulu Firaki’nin Mirası Onurlandırıldı

Bu özel ödül, 18. yüzyılın önemli Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki’nin mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Firaki, Türkmen halkını milli birlik ve beraberliğe çağıran şiirleriyle tanınıyor. Klasik Türkmen edebiyatının kurucuları arasında yer alan şair, Anadolu’dan Hindistan’a yaptığı seyahatlerde edindiği izlenimlerini eserlerine yansıtarak 700’den fazla şiir kaleme aldı.

Türkmenistan’ın bu anlamlı jesti, iki ülke arasındaki kültürel bağların ve dostluğun güçlenmesine de önemli bir katkı sağladı.