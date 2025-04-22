Son olarak Hepsiburada’da Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevini yürüten, veri odaklı büyüme stratejileri, müşteri sadakat yönetimi, dijital pazarlama ve marka iletişimi ve alanlarındaki başarılarıyla tanınan, pazarlama dünyasının etkili isimlerinden Görkem Dereli, 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren Bilyoner CMO olarak görev almaya başladı.

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Görkem Dereli, profesyonel kariyerinde sırasıyla QNB Finansbank, Forte Consultancy Group, Garanti BBVA, Koç Holding ve Hepsiburada’da çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Yeni görevinde müşteri değer ve sadakat yönetimi, dijital pazarlama, marka iletişimi ve müşteri hizmetleri gibi kritik süreçlerine liderlik edecek olan Görkem Dereli, Bilyoner’in pazarlama stratejisini güçlendirmede ve büyüme hedeflerini ileriye taşımada önemli bir rol oynayacak.