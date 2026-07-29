Bewen Enerji, 3,8 milyar TL'lik Halka Arz ile Sermaye Piyasalarına Adım Atıyor

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Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik'e ilişkin konular ele alınırken, kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli alanlarda yapılabilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, nazik kabulleri ve misafirperverliği dolayısıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaretinde, kentteki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

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