Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, beraberinde 20 ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, 12 ilçe belediye başkanı ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte toplu olarak CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.

CHP il binası önünde bir araya gelen onlarca partili toplu istifa sürecine destek verdi. Şehrin en işlek caddelerinden Kızılay Caddesi'ndeki toplu istifa programında konuşan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, siyasi mücadelelerini Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

'İlk gün hangi duygu ve düşünce içindeysek bugün de aynı yerdeyiz' diyen Köybaşı, inançlarında ve mücadele azimlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Yeni Parti'ye katılım gerekçesini anlatan Köybaşı, şu değerlendirmede bulundu: 'Cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, laikliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, tam bağımsızlığı, sosyal adaleti, kadın-erkek eşitliğini, özgür düşünceyi, liyakati ve halkın iradesini esas alan 'Yeni' bir siyasal yol açıyoruz.'

Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde yeni bir mücadele başlattıklarını ifade eden Köybaşı, CHP'nin kurucu değerlerinden değil, bu değerleri temsil etmekten uzaklaştığını düşündüğü mevcut yönetim anlayışından ayrıldıklarını söyledi.

Kararının makam arayışıyla ilgisi olmadığını vurgulayan Köybaşı, 'Biz bugün tercihimizi korkudan değil cesaretten, konfordan değil mücadeleden, koltuklardan değil halkın iktidarından yana kullanıyoruz' dedi.

Köybaşı, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte CHP üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamasını 'Binalar, tabelalar ve makamlar sizin olabilir; Cumhuriyet'in değerleri, meydanlar, sokaklar ve halk bizimdir' sözleriyle tamamlayan Köybaşı, Yeni Parti'de daha güçlü ve daha kararlı bir mücadele yürüteceklerini ifade etti.

Köybaşı daha sonra kendisine yöneltilen sorular üzerine Balıkesir'deki 15 ilçe belediye başkanından 12'sinin CHP'den istifa ettiğini, il başkanı olarak kendisiyle birlikte 20 ilçenin tamamının başkan ve yönetimleri, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini söyledi.

Köybaşı basın açıklamasının sonrası Genel Merkeze gönderdiği istifa dilekçesini okudu.

Yaşanan toplu istifa süreci ile birlikte Balıkesir'de Savaştepe, Karesi ve Altıeylül belediyeleri CHP'de kalan belediyeler oldu.