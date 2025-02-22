Seçim Süreci ve Yeni Delegelerle Şekillendirilmesi

Yaklaşık 135 delegesi bulunan Beylikdüzü Kızılay Şube Başkanlığı’na, genel merkez tarafından 167 yeni delegenin eklenmesiyle seçim süreci büyük ölçüde şekillendirildi. Bu delegelerin çoğunun Beylikdüzü’nde ikamet etmediği, ilçeye dışarıdan bir adayın atanmasının ithal delegelerle pekiştirildiği ifade ediliyor.

Bu değişiklik, Beylikdüzü’nde Kızılay Şube Başkanlığı için adaylık düşünen isimlerin geri adım atmasına neden oldu. Seçim süreci, Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul öncesinde gergin bir atmosferin oluşmasına yol açtı. Kızılay Genel Merkezi’nden gelen müfettişin, "Farklı bir aday çıkarsa ve bu aday seçimi kazansa bile, ben onu görevden alırım" şeklindeki açıklamaları ortamı daha da gerdi. Sonuç olarak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul ileri bir tarihe ertelendi.

‘İthal Aday’ Mehmet Salih Ün Kimdir?

Beylikdüzü’ne Kızılay Genel Merkezi tarafından atanan Mehmet Salih Ün’ün geçmişi de dikkat çekti. Ün, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adına Tokat’ın Zile ilçesinde belediye başkan adayı olmuştu. Ayrıca, Mehmet Salih Ün’ün, 6 Şubat depremleri sırasında Haluk Levent’in kurduğu AHBAP Derneği’ne çadır satışıyla gündeme gelen dönemin Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın şirketinde müdürlük yaptığı ortaya çıktı.

Beylikdüzü Kızılay Şube Başkanlığı İçin Adil Seçim Talebi

Beylikdüzü’nde Kızılay seçim sürecinin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savunan ilçe sakinleri ve Kızılay gönüllüleri, genel merkez tarafından dayatılan bir adayın Beylikdüzü’nün iradesini yok saydığını belirtiyor. Genel kurul öncesinde yaşanan bu gerginlik ve sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceği hala belirsizliğini koruyor. Ertelenen genel kurulun ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmiş değil.