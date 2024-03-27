Beylikdüzü Belediyesi, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yaşlı ve engelli seçmenlerin oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için çalışma başlattı. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan yaşlı ve engelli seçmenler için oy kullanacakları okullara ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Hizmet talep eden vatandaşlar sedye ya da tekerlekli sandalye ile evlerinden alınarak; belediyeye ait araçlarla oy kullanacakları sandıklara ulaştırılacak, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra ise yine aynı araçlarla evlerine nakilleri sağlanacak. Başvuru yapmak ve bilgi almak için, 444 09 39 numaralı çağrı merkezi üzerinden 2321 dahili numarayı arayarak iletişime geçilebilir.

“Her türlü desteği vereceğiz”

Seçim sürecinde vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için gereken her türlü desteği vereceklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Toplumun tüm kesiminin demokratik bir şekilde oylarını kullanabilmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz. Komşularımız konuyla bize başvurmaları halinde ekiplerimiz kendilerini evlerinden alarak oy kullanacakları sandıklara götürecek, ardından güvenli bir şekilde tekrar evlerine bırakacak” dedi.