AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda bağımsız Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, AK Parti'ye katıldı. Gül'e rozeti AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takıldı.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde 'Teşkilat' gündemiyle Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, hizmet belediyeciliği ve Beykoz'da yürütülen çalışmalar ele alındı. Programda, bağımsız Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül AK Parti saflarına katıldı. Konuşmaların ardından Esengül Yılmaz Gül'e parti rozeti AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takıldı. Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile teşkilat mensupları katıldı.

'AK Parti insanı merkeze alan, kimseyi ötekileştirmeyen, milletin derdiyle dertlenen büyük bir harekettir'

Esengül Yılmaz Gül'ü AK Parti'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün gerçekten çok anlamlı ve çok coşkulu bir buluşmayla beraberiz. Değerli İl Başkanımız Abdullah Özdemir'in aramızda bulunması bu buluşmaya ayrı bir anlam, mutluluk ve heyecan katıyor. İyi ki varsınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkeye ve bu millete hizmet etmenin ne kadar büyük bir onur olduğunu teşkilatımızın içinde yer aldıkça daha iyi anlıyoruz. Bizler de ortaya koyduğu vizyona layık olmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Ben de bu vizyonu Beykoz'un her sokağına yansıtabilmek adına gece gündüz çalışıyorum. AK Parti insanı merkeze alan, kimseyi ötekileştirmeyen, milletin derdiyle dertlenen büyük bir harekettir. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül ve yol arkadaşlarımızı AK Parti ailemizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimizde belediyemiz ekonomik açıdan zor durumdaydı. Bugün ise kaynaklarımızı planlı ve tasarruflu kullanıyoruz. Belediyemize kazandırdığımız 35 TOGG aracıyla yıllık yaklaşık 45 milyon lira tasarruf sağladık. Garajlarda yıllardır atıl durumda bulunan araçlarımızı yeniden hizmete kazandırarak yaklaşık 150 milyon liralık tasarruf elde ettik. Tasarruf ediyor, kaynak oluşturuyor ve bu kaynakları yeniden Beykoz'a hizmet olarak kazandırıyoruz.'

'Beykoz'da da AK Parti belediyeciliği yeniden güç kazanmış, eser ve hizmet belediyeciliğini kararlılıkla sürdürmektedir'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuya ilişkin şunları söyledi:

'Bu akşamı daha anlamlı ve daha özel kılan güzel bir gelişmeye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül ve kıymetli yol arkadaşlarının AK Parti ailemize katılımıyla inşallah hem Beykoz'da hem de İstanbul'da teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. AK Parti, kuruluşundan bugüne büyük emekler veren dava insanlarının omuzlarında yükselmiş büyük bir harekettir. Hamdolsun eser ve hizmet siyasetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Beykoz'da da AK Parti belediyeciliği yeniden güç kazanmış, eser ve hizmet belediyeciliğini kararlılıkla sürdürmektedir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe Beykoz'umuza çok daha güzel hizmetler kazandıracağız. AK Parti ailemize katılan tüm arkadaşlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, bu birlikteliğin Beykoz'umuza, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.'