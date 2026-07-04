Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlik merkezinde gençlerle bir araya gelerek onların fikirlerini dinledi, hayallerine ortak oldu.

Gençliğin buluşma noktası olarak bilinen 'Petek Genç' merkezinin bahçesinde gerçekleşen buluşmada Başkan Doğan'a AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da eşlik etti. Samimi ortamda geçen buluşmada gençlerle sohbet eden Doğan, onların taleplerini ve geleceğe dair beklentilerini dinledi.

Güzel havanın da etkisiyle keyifli anların yaşandığı buluşmada gençlerle birebir ilgilenen Başkan Doğan, 'Biz onları dinledik, onlar bize anlattı' sözleriyle etkinliğin sıcak atmosferini özetledi. Gençlerin hayallerinin büyüklüğüne dikkat çeken Doğan, en büyük umutlarının gençler olduğunu vurguladı.

Buluşma, gençlerle yapılan selfie ile son buldu.