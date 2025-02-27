Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar’ın ardından Belediye Başkanı Alaattin Köseler de gözaltına alındı. Konuya ilişkin ilk açıklama, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan tarafından yapıldı. Taştan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda gözaltı işlemini doğruladı.

Belediye Önünde Güvenlik Önlemleri Alındı

Yaşanan gelişmelerin ardından polis ve çevik kuvvet ekipleri Beykoz Belediyesi binası önünde güvenlik önlemleri aldı. Belediye binasının çevresi bariyerlerle kapatılırken, vatandaşların giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma dosyasının Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi sonrası harekete geçen emniyet birimleri, Köseler’i ifadesini almak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı merak konusu olurken, yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.