ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin hastanelerde masum insanların, hastaların çapraz ateş altında kaldığı çatışmalar görmek istemediğini açıkladı.

İsrail Gazze Şeridi’nde hastaneleri hedef almaya devam ederken, ABD hastanelerin hedef alınmasını eleştirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News kanalının "Face the Nation" programına konuk oldu. Sullivan programda yaptığı açıklamada, ABD’nin hastanelerde çatışmalar görmek istemediğini belirtti. Sullivan, "ABD, hastanelerde masum insanların, tıbbi bakım gören hastaların çapraz ateş altında kaldığı çatışmalar görmek istemiyor. Bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunduk" dedi.