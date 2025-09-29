TÜRKBESD verilerine göre, Ocak–Ağustos döneminde beyaz eşya iç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 6,7 milyon adede geriledi. İhracatta da benzer bir düşüş gözlemlendi; satışlar yüzde 7 kayıpla 13,4 milyon adede indi. Üretim tarafında ise yüzde 9’luk bir azalma ile toplam üretim 19,6 milyon adede geriledi. İç satış ve ihracatın toplamını kapsayan genel satış hacmi ise yüzde 7 düşüşle 20,1 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ise iç pazarda sınırlı bir toparlanma dikkat çekti; iç satışlar yüzde 6 artış gösterdi. Ancak ihracatta yüzde 12’lik düşüş ve üretimde yüzde 11’lik gerileme devam etti. Böylece toplam satışlar Ağustos ayında 2,4 milyon adede düşerek yüzde 7 azaldı.

TÜRKBESD yetkilileri, dış pazarlarda Uzak Doğulu rakiplerin pazar paylarını artırmasının ve iç pazarda talep daralmasının sektör üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor.