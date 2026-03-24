"Bir heves değil, bir ömürlük sorumluluk" vurgusu yapan yetkililer, vatandaşları barınaklardaki dostlarımıza sıcak bir yuva açmaya davet ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki bakımevlerinde misafir edilen binlerce can dostu için anlamlı bir çağrıda bulundu. Başta Seyrek Sahipsiz Hayvan Bakımevi, PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ve Işıkkent Sahipsiz Hayvan Bakımevi olmak üzere, Kiraz Belediyesi ile ortak yürütülen merkezlerde toplam 2 bin 300 hayvan sahiplenilmeyi bekliyor.

Kapasite 3 Bin 500, Doluluk Oranı Yüksek

Toplam 3 bin 500 hayvan kapasitesine sahip olan İzmir'deki üç büyük bakımevi, güncel yasal düzenlemelerle birlikte daha kritik bir rol üstlenmiş durumda. Bakımevlerinde sadece melez değil; Pomeranian, Miniature Pinscher, Terrier ve French Bulldog gibi farklı ırklardan köpeklerin de bulunduğu belirtildi.

"Terk Etmemek Üzere Sahiplenin"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, yeni yasayla birlikte sokaktan alınan köpeklerin sahiplendirilene kadar merkezlerde kalacağını hatırlattı. Hayvan refahını korumak için sahiplendirme birimleri kurduklarını belirten Tong, şunları söyledi:

"Yurttaşlarımızın burayı ziyaret ederek hayvanlarımızı tanımalarını ve terk etmemek üzere sahiplenmelerini istiyoruz. Bilinçli sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla 'Patili Yaşam Başlangıç Rehberi' hazırladık. Sahiplenme bir heves değil, ömürlük bir sorumluluktur. Terk edilen hayvanların psikolojisi bozuluyor ve davranış sorunları gelişiyor."

Minik Yüreklerden Büyük Mesajlar

Okul gezileri kapsamında PAKO Sosyal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret eden çocuklar, büyüklere örnek olacak mesajlar verdi. 10 yaşındaki Gizem Yalçın "Lütfen barınaklara gelin ve bu güzel hayvanları sahiplenin" derken, evinde üç kedisi bulunan Duru Aygün ise her sokağa çıktığında yanında mutlaka mama taşıdığını belirterek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Ziyaret Saatleri ve İletişim

İzmir'deki tüm bakımevleri, can dostlarıyla vakit geçirmek, onları yürüyüşe çıkarmak veya sahiplenmek isteyen vatandaşlar için her gün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor.