ABD–İran hattından gelen çelişkili açıklamaların etkisiyle yüksek oynaklıkla güne başladı.

Donald Trump’ın İran ile görüşmelerin olumlu ilerlediğine yönelik mesajları risk iştahını artırırken, İran cephesinden gelen yalanlama iyimserliği sınırladı.

Enerji piyasalarında ilk tepki sert oldu. Açıklamaların ardından Brent petrol fiyatı yaklaşık %10, doğalgaz ise %5 geriledi. Ancak İran’ın görüşmeleri reddetmesi ve bölgedeki jeopolitik risklerin sürmesiyle kayıpların önemli bir kısmı geri alındı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi, ABD’nin olası kara harekâtı hazırlıkları ve Körfez ülkelerinin sürece dahil olabileceği beklentisi piyasalarda temkinli havayı güçlendirdi.

Sabah işlemlerinde enerji fiyatları yeniden yükseliş eğilimi gösterirken, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satış baskısı dikkat çekiyor. ABD tahvil getirileri de yukarı yönlü hareket ediyor. Öte yandan Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıyı 5 gün ertelemesi, tansiyonun geçici olarak düşebileceğine işaret etti.

Borsa İstanbul’da Durum Ne?

Borsa İstanbul, barış umutlarının güçlendiği anlarda sert tepki verdi. Endeks, gün içinde gördüğü dip seviyeden yaklaşık %4 yükselerek kapanış yaptı. Özellikle banka ve havacılık hisselerinde %6’ya varan toparlanma görüldü.

Yükselişte büyük ölçekli şirketler etkili oldu:

Aselsan

Ereğli Demir ve Çelik

Migros

Şişecam

Türk Hava Yolları

Turkcell

Türk Telekom

Buna karşın banka, otomotiv, sigorta ve petrokimya sektörlerinde negatif ayrışma gözlendi.

Görünüm: Temkinli iyimserlik

Petrol fiyatlarındaki toparlanma ve küresel vadeli piyasalardaki zayıf seyir, Borsa İstanbul’da güne sınırlı satıcılı başlangıç sinyali veriyor. Ancak piyasaların doğruluğu tartışmalı olumlu haberlere verdiği güçlü tepki, teknik açıdan pozitif bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Küresel fiyat hareketlerine bakıldığında:

Demir-çelik ve havacılık hisselerinde pozitif görünüm

Altın madenciliği hisselerinde ise negatif eğilim öne çıkıyor

Endeks için teknik seviyelerde 12.750 destek, 13.390 ise direnç noktası olarak takip ediliyor.