Şirket tarafından yapılan açıklamada, Radvinsky’nin uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve “huzur içinde” vefat ettiği belirtildi.

2016 yılında kurulan ve özellikle pandemi döneminde büyük bir yükseliş yakalayan platform, Radvinsky’nin 2018’de şirketi satın almasının ardından küresel ölçekte hızla büyüyerek milyarlarca dolarlık bir gelir modeline dönüştü. Abonelik sistemiyle çalışan OnlyFans, kısa sürede dijital içerik üreticileri için önemli bir kazanç kapısı haline geldi.

Ancak platform, özellikle gençleri etkilediği ve etik tartışmaları beraberinde getirdiği gerekçesiyle uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyordu. Uzmanlar ve bazı yorumcular, kolay para kazanma vaadiyle gençlerin yanlış yönlendirildiğini ve bunun toplumsal etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiriyordu.

Tartışmalı Bir Miras

Ukrayna doğumlu ABD’li girişimci olan Radvinsky, kariyerine erken yaşlarda internet tabanlı projelerle başladı. Yetişkin içerik sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çeken iş insanı, OnlyFans’ı devraldıktan sonra platformu kısa sürede küresel bir fenomene dönüştürdü.

Ancak bu büyüme, beraberinde yoğun eleştirileri de getirdi. Platformun özellikle genç kullanıcılar üzerindeki etkisi, ahlaki ve sosyal boyutlarıyla sık sık gündeme taşındı. Bazı çevreler, bu tür dijital platformların toplum yapısını olumsuz etkilediğini savunurken, bazıları ise bireysel özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.