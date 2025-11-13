Benzin Fiyatına Yeni Zam Geliyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk zam yolda. Zamlı fiyatlar, 15 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Bu artışla birlikte Türkiye genelinde tabelalar yeniden değişecek. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bu hafta değişiklik beklenmiyor.

Zam Sonrası Benzin Fiyatları Şehir Şehir Güncellendi

Yeni zamla birlikte büyükşehirlerde benzinin litre fiyatları şu şekilde olacak:

İstanbul: 55,93 TL

Ankara: 56,06 TL

İzmir: 56,26 TL

13 Kasım 2025 İtibariyle Güncel Akaryakıt Fiyatları

Ankara:

Benzin: 54,63 TL

Motorin: 58,63 TL

LPG: 29,28 TL

İstanbul:

Benzin: 53,76 TL

Motorin: 57,60 TL

LPG: 29,27 TL

İzmir:

Benzin: 54,96 TL

Motorin: 58,96 TL

LPG: 29,23 TL

Antalya:

Benzin: 55,91 TL

Motorin: 59,99 TL

LPG: 30,04 TL

Diyarbakır:

Benzin: 55,95 TL

Motorin: 60,00 TL

LPG: 29,37 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergiler dikkate alınarak belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.

Motorin ve LPG’de Şimdilik Değişiklik Yok

Motorin ve LPG fiyatlarında bu hafta herhangi bir artış öngörülmüyor. Ancak enerji piyasasındaki dalgalanma sürerse, önümüzdeki haftalarda bu kalemlerde de değişiklik yaşanabileceği tahmin ediliyor.