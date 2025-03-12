Resmi açıklamaya göre, taşıt kredilerinin azami vade süreleri, aracın fatura değerine göre şu şekilde belirlenmiştir:

Nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin TL ve altında olan taşıtlar için 48 ay vade sınırı,

2 milyon 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan taşıtlar için 36 ay vade sınırı,

5 milyon TL ile 6 milyon 500 bin TL arasında yer alan taşıtlar için 24 ay vade sınırı,

6 milyon 500 bin TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında bulunan taşıtlar için ise 12 ay vade sınırı uygulanacak.

Ayrıca, kredi tutarının taşıtın değerine oranı da güncellenmiş durumda. Yeni düzenlemeye göre, kredi tutarının taşıtın değerine oranı şu şekilde belirlendi:

Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için kredi, aracın değerinin yüzde 70’ini aşamayacak,

2,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan taşıtlar için kredi oranı yüzde 50,

5 milyon TL ile 6,5 milyon TL arasındaki taşıtlar için kredi oranı yüzde 30,

6,5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında yer alan taşıtlar için kredi oranı yüzde 20 olacak.

7,5 milyon TL ve üzerindeki taşıtlar için ise kredi kullandırılmayacak.

Bu düzenleme ile Türkiye’deki elektrikli taşıt alım kredilerinin daha sistematik hale gelmesi ve taşıt alıcılarının ödeme planlarını daha dikkatli bir şekilde oluşturması hedefleniyor.