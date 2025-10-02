Açıklanan rakamlar, kredilerde ve mevduatta yükselişin devam ettiğini, kur korumalı mevduatta ise çözülmenin sürdüğünü ortaya koydu.

Krediler 21 Trilyon TL’yi Aştı

Sektörün toplam kredi hacmi 21 trilyon 31 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki hafta bu tutar 20 trilyon 820 milyar TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise kredi hacmi 15 trilyon 958 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Ticari ve diğer krediler 15 trilyon 950 milyar TL’ye ulaştı. Tüketici kredileri ise 2 trilyon 585 milyar TL’ye çıktı. Bireysel kredi kartı borçları da artış göstererek 2 trilyon 496 milyar TL’ye ulaştı. Böylece tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplamı 5 trilyon 81 milyar TL oldu.

Takipteki Alacaklarda Yükseliş

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları geçen hafta 485 milyar TL seviyesindeyken bu hafta 489 milyar TL’ye çıktı. Yılbaşında bu rakam 294 milyar TL idi.

Mevduat 25 Trilyon TL’ye Yaklaştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 24 trilyon 968 milyar TL’ye yükseldi. Önceki hafta 24 trilyon 698 milyar TL olan mevduatlar, yılbaşına göre 6 trilyon TL’den fazla artış kaydetti.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki gerileme ise devam etti. Geçen hafta 321 milyar TL olan KKM büyüklüğü bu hafta 293 milyar TL’ye düştü. Yılbaşında bu tutar 1 trilyon 109 milyar TL seviyesindeydi.

Menkul Değerler ve Yabancı Para Pozisyonu

Bankaların portföylerindeki menkul değer büyüklüğü 6 trilyon 787 milyar TL olarak açıklandı. Bu rakam, geçen haftaya göre yatay seyretti.

Yabancı para net genel pozisyonu 81 milyar TL olurken, bilanço içi yabancı para açığı 1 trilyon 655 milyar TL’ye çıktı. Bilanço dışı yabancı para pozisyonu da artış göstererek 1 trilyon 737 milyar TL’ye yükseldi.