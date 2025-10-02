Bakan Kacır, yılın ilk dokuz ayında toplam ihracatın 200 milyar doları geride bıraktığını, yıllıklandırılmış bazda ise 269,7 milyar dolara ulaşıldığını duyurdu.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat odaklı büyüme yolculuğunu sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Sanayicimiz, katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor. İlk 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye’nin emeği, alın teri ve vizyonu dünyada daha da güçlü karşılık bulacak.”

Bakan Kacır’ın açıklaması, Türkiye’nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırma yönündeki çabalarının sürdüğünü ortaya koydu.