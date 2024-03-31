Sivas’ta resmi olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan adayı Adem Uzun seçimi kazandı. Partililer, elde ettikleri zaferi tarihi Sivas meydanında toplanarak kutladı. BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının ardından belediye başkanlığını AK Partili isimler 2009-2014 yılları arasında yönetti. Ardından Sivas Belediyesi iki dönem yeniden AK Partili başkanlar tarafından yönetildi. Büyük Birlik Partisi’nin kalesi olarak adlandırılan Sivas, bugünkü seçimlerde yeniden Büyük Birlik Partisi’ne geçmiş oldu.

