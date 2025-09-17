Bu talebi Aydın için ve CHP grubunda yer alan 47 Meclis üyesi adına dile getirdiğini kaydeden Ömer Günel, "Cumhuriyet Halk Partisi grubunun saklayacak bir şeyi olsa, böyle bir talebi olmaz. Halkın her şeyi görmesini istiyoruz. Biz hukuk çerçevesinde bize güvenen, partimize 344 bin üç oy veren Aydın halkının hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz" dedi.

Meclis toplantısı sırasında kendisine söz verilmediğini ve bu uygulamanın Meclis teamülleri ve çalışma yönetmeliğine aykırı olduğunu da ileri süren Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Bir partinin temsilcisi konumunda olan meclis grup başkan vekiline meclis başkanı söz vermek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun çalışma isteği, Aydın'a hizmet arzusu var. En ufak bir blok muhalefet irademiz yok, kararımız yok. Tüm yetkililere, tüm arkadaşlarım adına buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Her zaman sulhtan yanayız. Hiçbir zaman savaş, kavga ya da kaos bizim tarzımız değil. Kaos hizmet üretmek istemeyenlerin yöntemidir. Küfür, hakaret söylenecek sözü olmayanların yöntemidir. Bizim böyle bir yöntemimiz yok. CHP Grup Başkan Vekiline söz verilmemesi sadece 47 meclis üyesinin susturulması değildir, 344 bin üç oyun susturulması demektir. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerine yer verdi.